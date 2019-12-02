Большие перемены: банк SEB меняет условия договоров и поднимает цены

Изменения в прейскуранте связаны с повседневными расчетами и касаются как частных, так и бизнес-клиентов. Основное изменение связано с пакетами для ведения расчетов частного клиента.

Так, с нового года владельцы расчетных пакетов не смогут бесплатно использовать несколько дебетовых карт. Если раньше для владельцев пакетов SEB все дебетовые карты (за искл. карточек VISA Gold и Platinum) были без ежемесячной платы, с нового года только одна дебетовая карта будет без ежемесячной платы.

Если сейчас активация карты в банковской конторе бесплатна, то с нового года это будет стоить 3 евро. Активировать карту в интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате можно будет по-прежнему бесплатно.

Также изменятся общие расценки на сделки и услуги для дебетовых карточек. Например, плата за изменение лимита карточки в банковской конторе вместо 1,60 евро будет стоить 2,50 евро. Если раньше пересылка карточки по почте за границу была бесплатной, с нового года это обойдется в 6 евро. То же самое касается и кредитной карты.

Несмотря на изменения, банк заверяет, что расчетные пакеты все также останутся для клиентов банка наиболее выгодным решением по сравнению с приобретением каждого продукта по отдельности на основании обычного прейскуранта.

Что касается изменений условий договоров, то, например, в случае расчетных счетов банк добавил условие, что собственник счета должен обеспечить, чтобы лица, назначенные пользователями его счета, не использовали его счет для совершения своих личных операций – например, для уклонения от исполнительного производства.

Также с 1 января банк не будет предлагать услуги мобильного платежа.