Опасно для жизни: выход на лед приграничных водоемов запрещен

Поскольку нахождение на тонком льду опасно для жизни человека, Департамент полиции и погранохраны запрещает как выход на лед, так и выезд на моторно-транспортных средствах.
Запрет распространяется на Нарвское водохранилище, Пейпси, Псковское и Теплое озера, а также озера Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.
"На водоемах появился лед, однако он слабый и не может выдержать человека. Для защиты жизни людей мы вводим запрет», - пояснил руководитель пограничного бюро Идаской префектуры Индрек Пюви, добавив, что пограничники постоянно наблюдают за состоянием льда и, когда он станет толще, об этом сообщат.
Для человека выходить на лед безопасно, если толщина ледяного покрова составляет семь-десять см.