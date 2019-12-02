Опасно для жизни: выход на лед приграничных водоемов запрещен

Запрет распространяется на Нарвское водохранилище, Пейпси, Псковское и Теплое озера, а также озера Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.

"На водоемах появился лед, однако он слабый и не может выдержать человека. Для защиты жизни людей мы вводим запрет», - пояснил руководитель пограничного бюро Идаской префектуры Индрек Пюви, добавив, что пограничники постоянно наблюдают за состоянием льда и, когда он станет толще, об этом сообщат.