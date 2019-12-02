Ситуация аховая: полиция и МуПо нагрянули с проверкой в таллиннские школы

По результатам проверки выяснилось, что более чем у половины учащихся отражатель отсутствовал, либо использовался неправильно. Справедливости ради стоит заметить, что в тех школах, где ранее проводились кампании по использованию отражателя, ситуация была значительно лучше. Всем, у кого отражателей не было, они были подарены, причем сотрудники районной управы помогли их прикрепить таким образом, чтобы их использование было наиболее эфективным.

ФОТО: Александр Гужов

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, в оправдание отсутствие отражателя приводились различные аргументы: «сегодня надел другую куртку»; «отражатель прикреплен к ранцу»; «отражатель остался дома»; «отражатель есть, но он в кармане»; «на куртке есть светоотражающая полоска». К сожалению, в темное время суток на таллиннских улицах эти аргументы не имеют никакого веса.

ФОТО: Александр Гужов

«Дети часто идут в школу и возвращаются из школы в темноте – в наиболее опасное для пешеходов время. Самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы обезопасить себя и своих детей – использовать отражатель», - сказал Ярвелайд.

Как отметил участвовавший в сегодняшнем рейде представитель Кесклиннаского полицейского участка Уудо Сепп, у многих детей отражатели имеются, но либо они находятся в кармане, либо неправильно используются.

ФОТО: Александр Гужов

Управа Пыхья-Таллинна напоминает, что свое «дерево отражателей» имеется почти у каждой школы и призывает всех делиться своими лишними отражателями.

Во всех пыхья-таллиннских школах возле входных дверей были сегодня установлены плакаты с надписью «А ты используешь отражатель?»