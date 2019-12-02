На территории VKG погиб рабочий

В Кохтла-Ярве на территории VKG сегодня, 2 декабря, в ходе работ по сносу произошло обрушение и погиб рабочий, сообщает Postimees.
На территории сносили старую теплоэлектростанцию. Под обрушившейся конструкцией погиб 56-летний мужчина.
Для выяснения обстоятельств случившегося начато производство, сказал ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Представитель VKG сообщил, что речь не идет об их сотруднике, работы по сносу проводил подрядчик. «VKG выражает соболезнования близким погибшего», - добавил он.