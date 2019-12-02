Пн, 2.12.2019
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На территории VKG погиб рабочий

Viru Keemia Grupp.

ФОТО: Matti Kämärä

В Кохтла-Ярве на территории VKG сегодня, 2 декабря, в ходе работ по сносу произошло обрушение и погиб рабочий, сообщает Postimees.

На территории сносили старую теплоэлектростанцию. Под обрушившейся конструкцией погиб 56-летний мужчина.

Для выяснения обстоятельств случившегося начато производство, сказал ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Представитель VKG сообщил, что речь не идет об их сотруднике, работы по сносу проводил подрядчик. «VKG выражает соболезнования близким погибшего», - добавил он.

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