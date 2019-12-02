Вот это поворот! Рабочий Мартина Хельме работает по-черному

На первых чтениях изменения II пенсионной ступени Хельме сказал, что, по его оценке, такие люди есть и останутся, и о них следует заботиться как во время нынешней, так и во время будущей пенсионной реформы. В то же время такие люди, как Урмас, привыкли к обходиться малым, и он них не стоит чрезмерно беспокоиться.

Позже Хельме добавил, что не знает, платил ли его рабочий Урмас налоги или нет, поскольку это уже обязанность работника.

Бывший министр финансов, член Рийгикогу и оппозиционной Партии реформ Юрген Лиги немедленно отреагировал в соцсетях. «Одной из причин, по которой министры уходят в отставку в цивилизованных странах, является выплата зарплаты в конверте. Мартин Хельме недавно сообщил Рийгикогу, что он при строительстве своего дома заплатил зарплату в конверте работнику Урмасу. Этот человек никогда не работал официально. В качестве министра финансов Хельме также пропагандировал образ жизни, при котором пенсионное и медицинское страхование не облагается налогом. Это просто означает обходится малым в будущем. Конечно, также он относится ко всей пенсионной системе - человек знает сам», - написал Лиги.