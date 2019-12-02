Нидерланды обвинили Россию в препятствовании допросу подозреваемого по делу MH17

Российские власти каждый раз отвечали Нидерландам, что местонахождение Цемаха им неизвестно. Нидерландская прокуратура обвинила Москву, в том, что она предоставила возможность украинцу Цемаху, воевавшему на стороне сепаратистов, вернуться в Донбасс.

Власти Украины передали Владимира Цемаха, считавшегося ключевым свидетелем по делу MH17, Москве в сентябре в рамках обмена пленными. Решение Киева включить его в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17. Через несколько дней Нидерланды заявили, что переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу.

Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.