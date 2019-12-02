Пн, 2.12.2019
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  • В Эстонии в третьем квартале была самая высокая в Прибалтике брутто-зарплата

В Эстонии в третьем квартале была самая высокая в Прибалтике брутто-зарплата

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

В Латвии в третьем квартале этого года была самая низкая в Прибалтике брутто-зарплата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии. 

Самая высокая средняя брутто-зарплата в странах Балтии в третьем квартале была в Эстонии - 1397 евро, самая низкая - в Латвии, 1091 евро; в Литве, где с 1 января изменились ставки подоходного налога с работников и работодателей и брутто-доходы были индексированы в 1,289 раза, средняя зарплата в третьем квартале составила 1318 евро.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года средняя зарплата выросла во всех странах Прибалтики. 

Если исключить эффект индексации, то самый быстрый рост зарплат был в Литве - на 9,2%, тогда как в Латвии он составил 8,3%, в Эстонии - 8,2%.

Самая высокая минимальная зарплата в Литве - 555 евро. В Эстонии она составляет 540 евро, в Латвии - 430 евро.

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