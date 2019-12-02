Проект закона пенсионной реформы прошел первое чтение в Рийгикогу

Инициированный правительством проект реформы обязательной накопительной пенсии предполагает сделать обязательную накопительную пенсию добровольной. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что преобразование второй пенсионной ступени в добровольную повысит возможности свободного выбора людей и улучшит осведомленность о пенсионной системе. Кроме того, расширятся возможности инвестирования и усилится конкуренция, результатом которой статнут большая гибкость управляющих фондами в удержание клиентов. Ожидается, что это приведет к лучшей доходности пенсионных фондов, что, в свою очередь, обеспечит более высокую пенсию в будущем.

Люди, которые планируют продолжать накопление во II ступени, не должны будут ничего делать и для них все продолжится по-прежнему. В результате изменений присоединение ко второй пенсионной ступени и выход из нее станут добровольными — для этого нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в пенсионный центр или банк.

Желающие смогут выйти из второй ступени — прекратить выплаты в нее и предоставить накопленным средствам расти в пенсионном фонде или прекратить выплаты и снять уже накопленные деньги. Заинтересованные в инвестициях смогут самостоятельно инвестировать средства второй ступени.

При выходе на пенсию человек сможет решить, как распорядиться накопленными во второй пенсионной ступени средствами: снять одним платежом, оставить в пенсионном фонде или заключить пенсионный договор. Для тех, кто решит снять деньги в пенсионном возрасте, подоходный налог будет ниже. В случае долгосрочного пенсионного плана выплата денег не будет облагаться налогом вообще, в остальных случаях ставка составит 10%.

Те, кто заберет свои накопления, смогут заново подключиться ко второй пенсионной ступени спустя десять лет после выхода. При повторном подключении снять деньги и еще раз выйти из второй ступени можно будет через десять лет. Те, кто снимет все средства и покинет вторую ступень, при выходе на пенсию будут получить средства только из первой или третьей ступени (при наличии таковой).

Накопленные во второй пенсионной ступени средства планируется выплачивать единоразово, если сумма не превышает 10 000 евро. В случае, если сумма превышает этот лимит, деньги будут выплачиваться частями. Забрать накопленные во второй пенсионной ступени средства можно будет только после уплаты подоходного налога.

По планам, большая часть изменений вступит в силу в январе 2021 года, но заявления о присоединении или выходе из второй ступени после вступления изменений в силу можно было бы подавать с лета 2020 года.