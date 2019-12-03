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  • Пропавшая в Ласнамяэ 69-летняя женщина нашлась

Пропавшая в Ласнамяэ 69-летняя женщина нашлась

Пропавшая в Ласнамяэ Майе.

ФОТО: Erakogu

Полиция обратилась за помощью в поисках 69-летней женщины, которая в понедельник, 2 декабря, пропала в столичном районе Ласнамяэ, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

Поздно вечером 2 декабря в полицию обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что ей неизвестно место нахождения ее матери. В последней раз дочь общалась со своей матерью, 69-летней Майе, 2 декабря днем, когда та находилась в Ласнамяэ.

В среду утром полиция сообщила: поступило сообщение, что похожую на пропавшую женщину видели на одной из улиц в Ласнамяэ. В ходе проверки полиция установила, что это действительно была пропавшая Майе. Женщину осмотрели сотрудники скорой помощи, а затем передали дочери.

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