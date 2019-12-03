Пропавшая в Ласнамяэ 69-летняя женщина нашлась

Поздно вечером 2 декабря в полицию обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что ей неизвестно место нахождения ее матери. В последней раз дочь общалась со своей матерью, 69-летней Майе, 2 декабря днем, когда та находилась в Ласнамяэ.

В среду утром полиция сообщила: поступило сообщение, что похожую на пропавшую женщину видели на одной из улиц в Ласнамяэ. В ходе проверки полиция установила, что это действительно была пропавшая Майе. Женщину осмотрели сотрудники скорой помощи, а затем передали дочери.