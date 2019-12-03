В Ласнамяэ пропала 69-летняя женщина: из-за проблем со здоровьем она может попасть в беду

Поздно вечером 2 декабря в полицию обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что ей неизвестно место нахождения ее матери. В последней раз дочь общалась со своей матерью, 69-летней Майе, 2 декабря днем, когда та находилась в Ласнамяэ.

Рост Майе 160 см, полноватого телосложения. Она была одета в темно-серую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные высокие ботинки, на голове красный платок с цветочным узором.

По сообщению полиции, у Майе нет с собой телефона, а без посторонней помощи из-за проблем со здоровьем она может попасть в беду.

Полиция проверила все места, где женщина могла бы находиться, но найти ее пока так и не удалось. Поиски продолжаются.