В Ласнамяэ пропала 69-летняя женщина: из-за проблем со здоровьем она может попасть в беду

Полиция обратилась за помощью в поисках 69-летней женщины, которая в понедельник, 2 декабря, пропала в столичном районе Ласнамяэ, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
Поздно вечером 2 декабря в полицию обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что ей неизвестно место нахождения ее матери. В последней раз дочь общалась со своей матерью, 69-летней Майе, 2 декабря днем, когда та находилась в Ласнамяэ.
Рост Майе 160 см, полноватого телосложения. Она была одета в темно-серую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные высокие ботинки, на голове красный платок с цветочным узором.
По сообщению полиции, у Майе нет с собой телефона, а без посторонней помощи из-за проблем со здоровьем она может попасть в беду.
Полиция проверила все места, где женщина могла бы находиться, но найти ее пока так и не удалось. Поиски продолжаются.
Всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.