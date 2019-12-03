Перед саммитом НАТО Луйк высказался об угрозе со стороны России

В ноябре автором наиболее резкого в адрес альянса высказывания стал лидер Франции Эмманюэль Макрон, заявивший о "смерти мозга" НАТО, но при этом министр обороны Эстонии Юри Луйк не считает, что НАТО грозит потеря авторитета из-за разногласий между государствами-членами.

По его словам, потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия, по мнению министра, вновь стала угрозой: "Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия - это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это приукрасить".