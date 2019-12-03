Изъятые из II пенсионной ступени деньги будут доступны для судебных исполнителей

Ранее председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер говорил, что судебные исполнители не будут иметь доступа к накопленным во второй пенсионной ступени деньгам. «В случае, если II пенсионная ступень станет добровольной, ни судебный исполнитель, ни кто-либо другой не будет иметь доступа к накоплениям во второй ступени или к инвестиционном счету», - заявил Сэдер, отвечая на вопрос Китта 3 октября.

В то же время это не означает, что деньги будут недоступны для взыскателей долгов, если они будут изъяты из второй пенсионной ступени. «Если же человек решит забрать деньги из второй пенсионной ступени, то они будут считаться его имуществом. И если у человека есть долги перед судебными исполнителями, то с большой долей вероятностью он не станет забирать накопленные на его пенсионном счету деньги», - сказал он, а также добавил, что, очевидно, это реальная проблема, но число людей, которые с ней столкнуться, скорее всего, будет небольшим.