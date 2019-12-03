Изъятые из II пенсионной ступени деньги будут доступны для судебных исполнителей

Вчера министр финансов Мартин Хельме подтвердил, что если по итогам реформы человек решит изъять из второй пенсионной ступени деньги, то они не будут неприкосновенны для судебного исполнителя или кредиторов, пишет Postimees.
Вчера в Рийгикогу прошел первое чтение проект закона пенсионной реформы. Инициированный правительством проект реформы обязательной накопительной пенсии предполагает сделать обязательную накопительную пенсию добровольной. В течение нескольких часов министр финансов Мартин Хельме отстаивал инициированную партнером по коалиции – партией «Отечество» – идею пенсионной реформы.
В числе прочего оппозиционные политики поинтересовались, будет ли иметь к изъятым из второй пенсионной ступени деньгам судебный исполнитель. Например, ранее данным вопросом задавался бывший глава Swedbank Роберт Китт.
Ранее председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер говорил, что судебные исполнители не будут иметь доступа к накопленным во второй пенсионной ступени деньгам. «В случае, если II пенсионная ступень станет добровольной, ни судебный исполнитель, ни кто-либо другой не будет иметь доступа к накоплениям во второй ступени или к инвестиционном счету», - заявил Сэдер, отвечая на вопрос Китта 3 октября.
В то же время это не означает, что деньги будут недоступны для взыскателей долгов, если они будут изъяты из второй пенсионной ступени. «Если же человек решит забрать деньги из второй пенсионной ступени, то они будут считаться его имуществом. И если у человека есть долги перед судебными исполнителями, то с большой долей вероятностью он не станет забирать накопленные на его пенсионном счету деньги», - сказал он, а также добавил, что, очевидно, это реальная проблема, но число людей, которые с ней столкнуться, скорее всего, будет небольшим.