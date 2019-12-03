Лионель Месси в рекордный шестой раз получил "Золотой мяч"

Месси получил эту престижную награду в рекордный шестой раз. Ранее он становился ее обладателем в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. В коллекции главного конкурента Лионеля - португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду - пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

В сезоне-2018/19 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов) и чемпионата Испании (36), который выиграл с "Барселоной". Он был удостоен "Золотой бутсы" как лучший бомбардир европейских чемпионатов за 51 мяч во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее в этом году Месси был объявлен лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Первую в истории премию лучшему вратарю года имени Льва Яшина, учрежденную в сентябре нынешнего года, получил бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон, победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка Америки. Второе место занял немец Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), третье - бразилец Эдерсон ("Манчестер Сити").

Лучшим молодым футболистом (не старше 21 года) назван защитник сборной Нидерландов и итальянского "Ювентуса" Маттейс де Лигт, дошедший с голландским "Аяксом" до полуфинала Лиги чемпионов. Вторым стал английский нападающий Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), третьим - португальский форвард Жоау Фелиш ("Атлетико").