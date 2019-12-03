Скульптор всегда зависит от глыбы мрамора

Медленно течет очень красивый фильм, в нем нет сюжета, но есть масса словесных объяснений: ни на секунду не замирает строчка титров – нам сообщают, какие именно кланы враждуют, с кем и как подписываются контракты, кому и что обещал изваять великий скульптор, что именно и по чьему заказу он согласился расписать. Это всё, впрочем, сведения из Википедии, из путеводителя по Италии, туристические заметки со слов экскурсовода...

Да, мрамор оживает и становится теплым, он дышит – таким его делает великий скульптор. И поэтому трогает сцена в каменоломне, мы догадываемся, что из любого куска мрамора как бы выглядывает и рвется наружу великое творение Микеланджело. Иногда гений улыбается и поддерживает разговор, как простой смертный, иногда уходит в глубины своего вдохновения и ничего не видит вокруг, ссорится, прогоняет учеников, возвращает учеников, лжет, заключает договоры с враждующими властными семьями. Но чаще всего он выглядит все-таки фигляром, бесноватым проводником то ли божественных, то ли дьявольских повелений. Он никого из живых не любит, он полон зависти и ненависти, и только Данте он просит явиться к нему и указать верный путь.

Ренессанс невозможно развенчать

В нескольких статьях сказано, что Кончаловский своим фильмом развенчивает Ренессанс, пропитывая его дурными запахами, нечистотами, кровью, блевотиной, что ему хочется, чтобы этот запах с экрана передался зрителям в зале. Запах, конечно, передается, но зритель давно нанюхался - и не только в фильмах Германа, но и во многих других. Видели мы и грязные, обгрызенные ногти, и ноги в синюшных венах, и пропитанные потом рубахи, и немытые тела, а уж блюют на экране и отхаркивают мокроту сейчас в каждом фильме, претендующем на артхаус.

Я очень рада, что Андрей Кончаловский (это эпоха в кинематографе) побывал в Таллинне и получил награду только что закончившегося кинофестиваля. Но искусство такое проклятое дело, что не учитывает ни былые заслуги, ни блестящие интервью, данные автором по поводу своего создания. Задумывался фильм о гении, а получилась длинная лекция о нем с демонстрацией очень красивых кадров.

Глыба мрамора – наше время – не поддалась мастеру на сей раз, потому что фильм о Микеланджело был бы важен и стал бы откровением, если бы открыл в образе гения Возрождения что-то важное и для нашего нынешнего бытия. Чем дальше отступает прошлое, тем охотнее берется оно учить нас пониманию настоящего.

После окончания фильма раздались робкие аплодисменты, человек двадцать сдвинули ладоши, но их не поддержали. В тишине и темноте пересидели финальные титры и разошлись в каком-то недоумении.

Запомнились, конечно, последние кадры, где скульптуры Микеланджело наплывают одна на другую, и их качество перерастает в количественную характеристику неисчерпаемости гения.