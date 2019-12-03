Что происходит? В новогодние праздники Таллинн не ждет рекордного числа российских туристов

"Российский рынок ведет себя непредсказуемо, в первые полгода, если верить статистике размещения, наблюдался спад, но затем туристический поток стал повышаться. В случае россиян главными показательными для нас месяцами станут декабрь и январь - традиционное время, когда российские туристы приезжают в Таллинн. Надеюсь, что и в декабре, и в январе россияне к нам приедут", - сказала в интервью ERR главный специалист отдела туризма столичного департамента предпринимательства Ирина Свидлов.

Она добавила, что в последнее время интерес к поездкам в Таллинн растет не только со стороны туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, но и со стороны гостей из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и других городов Урала и Сибири.