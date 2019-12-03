Йыхви до сих пор не выдал новому торговому центру разрешение на эксплуатацию

Йыхвиское волостное управление не смогло дать четкий ответ на вопрос, почему самоуправление до сих пор не выдало Pargi Keskus разрешение на использование. Проектный руководитель создания центра Аллан Мянд сказал, что у волости нет никаких оснований на то, чтобы не выдавать разрешение на использование, поскольку все необходимые согласования имеются. Однако невыдача разрешения работе центра сейчас не препятствует.

Просит дополнительное время

Отвечая на вопрос "Северного побережья", почему волость до сих пор не выдала разрешение на использование, волостной старейшина Макс Каур ответил неопределенно: "Разрешение на использование находится у нас в производстве, мы просим немного времени. Но это не мешает непосредственно деятельности центра. Мы хотим точно определить обстоятельства, связанные как с открытием кинотеатра Apollo, так и со спортивными объектами. Но это формальность".

Правда, волостное управление решило заказать в адвокатском бюро юридическую экспертизу своего участия в ТОО Jõhvi Pargi Arendus. "Этот вопрос находится под постоянным мониторингом со стороны волостного управления, поскольку волость является пайщиком Pargi Keskus", - отметил волостной старейшина Макс Каур.

По его словам, вопрос волостного участия обсуждался также на заседании Йыхвиского волостного управление 17 сентября "с учетом того, что члены Йыхвиского волостного собрания и общественность Йыхви годами испытывают интерес к развитию строительства Pargi Keskus, в том числе к созданию запланированных спортивных объектов (ледовый холл, бассейн), гостиниц и современного кинотеатра". Он добавил, что в то же время у членов волостного собрания и общественности оправдан повышенный интерес к государственному и волостному землепользованию на территории застройки Pargi Keskus.

МАКС КАУР: Верю, что все комиссии подтвердят, что это необходимо, и мы вскоре подтвердим девелоперу Pargi Keskus, что мы на ура пойдем дальше.

26 ноября волостное управление решило заказать независимую правовую экспертизу участия в проекте Jõhvi Pargi Arendus. Йыхвиская волость обладает 5-процентным участием в Pargi Keskus. Волостное управление решило выбрать для получения правовой помощи в этом деле адвокатское бюро ТОО PricewaterhouseCoopers Legal. Во сколько это обойдется волости, старейшина сказать затруднился, но заверил, что в бюджете соответствующие суммы предусмотрены. "Но ясно, что эта услуга не дешевая", - добавил он.

"Поскольку проект Pargi Keskus - это масштабный и долгосрочный проект развития, то в течение этих лет было принято много разных решений, уточнений и изменений проекта и т.д. Теперь, с открытием Pargi Keskus, когда первый этап завершен, пришло время снова уточнить содержание и посмотреть, что будет дальше", - отметил волостной старейшина.

На ура дальше

По его словам, рассмотреть надо как участие Йыхвиской волости, так и обстоятельства использования государственной и волостной земли. "Разумеется, Йыхвиское волостное управление ждет также открытия в феврале кинотеатра Apollo и прочего обещанного; в центре внимания, конечно, и то, что касается строительства ледового холла и бассейна в ближайшем будущем, то есть в течение двух лет. В конечном итоге речь идет об обычной процедуре, когда волость как пайщик занимается упорядочением и защитой своих интересов".

Йыхвиская волость стала пайщиком проекта несколько лет назад, когда волостное собрание одобрило это решение, а также взяло гарантированное время пользования будущими ледовым холлом и бассейном на сумму около 150000 евро в год. Теперь, когда готов первый этап, то есть торговая часть центра, Jõhvi Pargi Arendus тоже переспросил волостное управление, каковы ожидания и намерения волости в связи со следующим этапом, предполагающим создание бассейна и ледового холла.