В Таллинне выступят исполнители авторской песни Лидия Чебоксарова и Евгений Быков

Евгений Быков – один из лучших гитаристов-аранжировщиков в жанре авторской песни, композитор. Записал более 40 альбомов в жанре бардовской песни и русского шансона. Лидия Чебоксарова и Евгений Быков – муж и жена.

Из отзывов слушателей: "Семейная гармония, наверное, способствует и музыкальной. Такой точности и продуманности, пожалуй, нет ни у одного дуэта в современной авторской песне. Филигранность аранжировок Быкова с природной харизмой Чебоксаровой не могут не восхищать".