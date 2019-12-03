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В Таллинне выступят исполнители авторской песни Лидия Чебоксарова и Евгений Быков

ФОТО: Erakogu

14 декабря в 18:00 в Таллинне, в Vanalinna Muusikamaja (Уус, 16С) выступят исполнители авторской песни из москвы Лидия Чебоксарова и Евгений Быков.

Лидия Чебоксарова – одна из лучших исполнительниц авторской песни. Лауреат Третьего Всесоюзного фестиваля авторской песни в Киеве (1990), обладатель Гран-при «Грушинского фестиваля», член жюри региональных и всероссийских фестивалей авторской песни. Участница проекта «Песни нашего века». Актриса мюзикла «Норд-Ост» (2001).

Евгений Быков – один из лучших гитаристов-аранжировщиков в жанре авторской песни, композитор. Записал более 40 альбомов в жанре бардовской песни и русского шансона. Лидия Чебоксарова и Евгений Быков – муж и жена.

Из отзывов слушателей: "Семейная гармония, наверное, способствует и музыкальной. Такой точности и продуманности, пожалуй, нет ни у одного дуэта в современной авторской песне. Филигранность аранжировок Быкова с природной харизмой Чебоксаровой не могут не восхищать".

Подробнее о концерте - здесь.

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