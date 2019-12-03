Расследование авиакатастрофы SSJ 100 в Шереметьево завершилось: единственным виновным назван пилот

К моменту предъявления пилоту Денису Евдокимову обвинения в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), следствие успело провести и получить результаты более ста своих экспертиз - 46 медицинских, 41 генетической, а также летных, психолого-лингвистических и других, передает NEWSru.

На днях находящийся под подпиской о невыезде Денис Евдокимов вместе со своим адвокатом Натальей Митусовой были вызваны в здание СКР в Техническом переулке, где их ознакомили с постановлением об окончании основных следственных действий. Потерпевшие уже знакомятся с делом, при этом некоторые из них делать это отказались, сославшись на то, что поездки для чтения в Москву для них слишком дороги.

По версии следствия, 5 мая после взлета в SSJ, следовавший в Мурманск, попала молния, что привело к переходу управления бортом в ручной режим, а также вызвало определенные проблемы со связью у его пилотов. Кстати, в другие SSJ до этого молнии попадали 16 раз, но это не приводило к каким-либо серьезным последствиям, сказано в предварительном отчете МАК.

Между тем Евдокимов, получив разрешение вернуться в аэропорт, совершил посадку с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки, что привело к так называемому козлению - подпрыгиванию самолета от ударов о взлетно-посадочную полосу. Во время них подломившаяся стойка шасси пробила топливный бак, что привело к утечке керосина и его возгоранию.

Большинство из 41 жертвы катастрофы погибли от отравления угарным газом и ожогов, ущерб только от одного уничтоженного самолета составил 1,5 млрд руб. По данным МАК, это был всего четвертый случай посадки SSJ в ручном режиме, но предыдущие не привели к каким-либо ЧП. В том же отчете говорится и о шести грубых посадках на таком же типе самолетов, которые не повлекли никаких последствий.

Евдокимов и его адвокат Наталья Митусова с выводами следствия не согласились, утверждая, что самолет при посадке «швыряло из стороны в сторону», так как он не слушался бортовой ручки управления. Евдокимов полагает, что возгорания вообще не должно было произойти, так как при жесткой посадке у SSJ шасси должны были «отскочить в сторону». Корпус самолета, по его словам, мог выдержать высокую температуру, а пассажиры могли успеть покинуть салон, но приток воздуха из-за открытой двери усилил огонь.