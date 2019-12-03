Вт, 3.12.2019
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  • Профессор: с открытием улицы Рейди пробки на Пирита-теэ не уменьшились, но это и не было целью
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Профессор: с открытием улицы Рейди пробки на Пирита-теэ не уменьшились, но это и не было целью

Открытие Рейди-теэ.

ФОТО: Eero Vabamägi

Недавно открывшаяся в Таллинне улица Рейди не смогла решить проблему пробок на Пирита-теэ, сказал профессор транспортного планирования Таллиннского технического университета Даго Антов, добавив, что, впрочем, это и не было ее целью.

«Понятно, что эту дорогу можно использовать для проезда в центр города, но не для проезда через город», - сказал в утреннем эфире ETV Даго Антов, которого цитирует Rus.ERR.

«Если мы посмотрим на сеть улиц Таллинна, то она (Рейди-теэ - прим. ред.) не сможет соединить сети дорог Пирита и Мустамяэ», - добавил профессор.

Даго Антов выразил опасение, что ситуация с пробками никак не изменится, поскольку число жителей района Пирита увеличивается, а вместе с этим растет и количество автомобилей.

По его словам, путем строительства новых дорог от заторов не избавиться, а единственный способ решения проблемы - предоставить людям другие возможности для передвижения, например, на общественном транспорте.

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