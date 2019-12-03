Профессор: с открытием улицы Рейди пробки на Пирита-теэ не уменьшились, но это и не было целью

«Понятно, что эту дорогу можно использовать для проезда в центр города, но не для проезда через город», - сказал в утреннем эфире ETV Даго Антов, которого цитирует Rus.ERR.

«Если мы посмотрим на сеть улиц Таллинна, то она (Рейди-теэ - прим. ред.) не сможет соединить сети дорог Пирита и Мустамяэ», - добавил профессор.

Даго Антов выразил опасение, что ситуация с пробками никак не изменится, поскольку число жителей района Пирита увеличивается, а вместе с этим растет и количество автомобилей.