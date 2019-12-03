В туннеле на площади Вабадузе открылась выставка проекта «Зеленый двор»

Выставка демонстрирует интересные решения, которые квартирные товарищества применили в оформлении дворов, и пройдет уже в пятый раз. Проект «Зеленый двор» субсидирует квартирные товарищества с 2013 года.

Вице-мэр Эха Вырк напомнила, что выставка, посвященная ухоженным дворам, стала традиционной. «Наша цель – поблагодарить принявшие участие в проекте квартирные товарищества за их вклад в улучшение городской среды, а также представить горожанам возможность получения субсидий и вдохновить квартирные товарищества сделать свои дворы красивее», - сказала Вырк.

Выбор дворов для участия в выставке сделан районными управами. Фотографии для выставки сделала фотограф Мерике Аннук, оформлением занималась Марис Коррол.