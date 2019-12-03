В туннеле на площади Вабадузе открылась выставка проекта «Зеленый двор»

В туннеле, ведущем на площадь Вабадузе, открылась выставка, на которой представлены лучшие дворы квартирных товариществ, принявших участие в проекте «Зеленый двор». Выставка будет открыта до 12 апреля 2020 года.
Выставка демонстрирует интересные решения, которые квартирные товарищества применили в оформлении дворов, и пройдет уже в пятый раз. Проект «Зеленый двор» субсидирует квартирные товарищества с 2013 года.
Вице-мэр Эха Вырк напомнила, что выставка, посвященная ухоженным дворам, стала традиционной. «Наша цель – поблагодарить принявшие участие в проекте квартирные товарищества за их вклад в улучшение городской среды, а также представить горожанам возможность получения субсидий и вдохновить квартирные товарищества сделать свои дворы красивее», - сказала Вырк.
Выбор дворов для участия в выставке сделан районными управами. Фотографии для выставки сделала фотограф Мерике Аннук, оформлением занималась Марис Коррол.
В рамках проекта «Зеленый двор» город помогает покрыть расходы квартирных товариществ на озеленение и уход за дворовыми территориями. В этом году город поддержал 114 квартирных товариществ, выделив 33 346 евро, средний размер пособия составил 326 евро. В общей сложности с 2013 по 2019 годы удовлетворено 640 заявлений на общую сумму 245 763 евро. Как правило, больше всего ходатайств представляется на обрезку деревьев, уход за живой изгородью, покупку цветов и кустарников.