Внезапно: Таллинн повышает цены на билеты в общественном транспорте

Вице-мэр Андрей Новиков подтвердил, что в последний раз цена билетов на общественный транспорт повышалась в 2012 году при внедрении электронной системы продажи билетов. «За эти годы значительно возросли число пользователей общественного транспорта и объемы перевозок. В начале этого года предприятие «Таллиннский городской транспорт» стало дополнительно обслуживать 11 имеющихся автобусных линий, а во второй половине года были открыты новые, - пояснил Новиков. – Были улучшены условия для пользователей общественного транспорта, общественный транспорт остается бесплатным для горожан, в том числе на поездах Elron в пределах Таллинна. Несмотря на то, что Elron в последние годы повышал стоимость проезда, мы удерживали цены на прежнем уровне, и даже теперь, после повышения цен, стоимость билетов останется более низкой, чем в некоторых средних по величине городах Эстонии».

Билет на один проезд заменит часовой билет. Стоимость билета, купленного у водителя, останется прежней (2 евро). Часовой билет при покупке с помощью единой карты или бесконтактной банковской карты будет стоить 1,50 евро, дневной билет – 4,50 евро. Льготный часовой билет будет стоить 0,75 евро. Билет на три дня с нового года будет стоить 7,50 евро, а на пять дней – 9 евро. Тридцатидневный билет будет стоить 30 евро, льготный – 13.

В продаже появится билет участника конференции, который будет действовать при условии, что организатор мероприятия ходатайствовал о бесплатном проезде для участников. Такой билет будет оснащен уникальным кодом, поездку нужно будет при помощи билета зарегистрировать при входе в транспорт.

Изменятся звуковые сигналы валидатора: один длинный сигнал будет означать успешную регистрацию права на проезд, а два коротких укажут на то, что право на проезд отсутствует.

Туристический билет с QR-кодом с нового года можно будет приобрести в автомате, которые размещены в аэропорту и на автовокзале. Автоматы появятся также на железнодорожном вокзале и в терминалах порта А и D.

Бесплатный проезд на остров Аэгна сохранится для жителей острова, дошкольников и людей с ограниченными возможностями. Билет на остров в одном направлении будет стоить 4 евро, билет в обе стороны – 6 евро. Льготный билет в одном направлении предназначен для школьников и пожилых людей и будет стоить 2 евро, а в обе стороны – 3,80.

Новые цены на билеты должно утвердить Таллиннское городское собрание.

Сравнительная таблица цен на билеты: