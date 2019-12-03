Внезапно: Таллинн повышает цены на билеты в общественном транспорте
Таллиннская горуправа представила горсобранию проект постановления, согласно которому с нового года вырастут цены на билеты в Таллиннском общественном транспорте для людей, не зарегистрированных в качестве жителей Таллинна. На остров Аэгна в дальнейшем бесплатно смогут добираться только жители острова.
Вице-мэр Андрей Новиков подтвердил, что в последний раз цена билетов на общественный транспорт повышалась в 2012 году при внедрении электронной системы продажи билетов. «За эти годы значительно возросли число пользователей общественного транспорта и объемы перевозок. В начале этого года предприятие «Таллиннский городской транспорт» стало дополнительно обслуживать 11 имеющихся автобусных линий, а во второй половине года были открыты новые, - пояснил Новиков. – Были улучшены условия для пользователей общественного транспорта, общественный транспорт остается бесплатным для горожан, в том числе на поездах Elron в пределах Таллинна. Несмотря на то, что Elron в последние годы повышал стоимость проезда, мы удерживали цены на прежнем уровне, и даже теперь, после повышения цен, стоимость билетов останется более низкой, чем в некоторых средних по величине городах Эстонии».
Билет на один проезд заменит часовой билет. Стоимость билета, купленного у водителя, останется прежней (2 евро). Часовой билет при покупке с помощью единой карты или бесконтактной банковской карты будет стоить 1,50 евро, дневной билет – 4,50 евро. Льготный часовой билет будет стоить 0,75 евро. Билет на три дня с нового года будет стоить 7,50 евро, а на пять дней – 9 евро. Тридцатидневный билет будет стоить 30 евро, льготный – 13.
В продаже появится билет участника конференции, который будет действовать при условии, что организатор мероприятия ходатайствовал о бесплатном проезде для участников. Такой билет будет оснащен уникальным кодом, поездку нужно будет при помощи билета зарегистрировать при входе в транспорт.
Изменятся звуковые сигналы валидатора: один длинный сигнал будет означать успешную регистрацию права на проезд, а два коротких укажут на то, что право на проезд отсутствует.
Туристический билет с QR-кодом с нового года можно будет приобрести в автомате, которые размещены в аэропорту и на автовокзале. Автоматы появятся также на железнодорожном вокзале и в терминалах порта А и D.
Бесплатный проезд на остров Аэгна сохранится для жителей острова, дошкольников и людей с ограниченными возможностями. Билет на остров в одном направлении будет стоить 4 евро, билет в обе стороны – 6 евро. Льготный билет в одном направлении предназначен для школьников и пожилых людей и будет стоить 2 евро, а в обе стороны – 3,80.
Новые цены на билеты должно утвердить Таллиннское городское собрание.
Сравнительная таблица цен на билеты:
Цена сейчас €
Новая цена €
Пярну €
Тарту €
Часовой билет у водителя
2,00
2,00
3,00
2,00
Билет на 1 час
1,10
1,50
2,00
0,83
Льготный билет на 1 час
0,55
0,75
0,51
Однодневный билет
3,00
4,50
5,00
2,11
Билет на 3 дня
5,00
7,50
Билет на 5 дней
6,00
9,00
15,00
Билет на 10 дней
7,03
Билет на 30 дней
23,00
30,00
45,00
15,34
Льготный билет на 30 дней
8,50
13,00
25,00
7,67/5,11