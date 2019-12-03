Вт, 3.12.2019
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  • Квартира или коридор? Нелепое предложение о найме жилья возмутило местных жителей

Квартира или коридор? Нелепое предложение о найме жилья возмутило местных жителей

Купюры. Иллюстративный снимок.

ФОТО: JASON LEE/REUTERS

Местные жители считают сдачу внаем своеобразной жилплощади на юге Лондона хитрым способом заработать легкие деньги, пишет Kodustiil.

Безумная цена странной съемной квартиры в районе Брикстон в южном Лондоне - еще один пример того, как далеко могут зайти притязания и амбиции домовладельцев.

Как гласит объявление, данная квартира, подходящая как для одного человека, так и для пары, стоит 845 фунтов (991 евро) в месяц. Журналист из издания Vice News считает, что на фотографиях изображен выгороженный из большой площади коридор, а не отдельная квартира, сообщает thesun.co.uk.

Объявление о недвижимости становится еще более подозрительным из-за того, что в нем не упоминается планировка квартиры и не называется ее площадь. «Это коридор между двух дверей», - уверен Джоэл Голби из Vice News.

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