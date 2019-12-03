Квартира или коридор? Нелепое предложение о найме жилья возмутило местных жителей

Безумная цена странной съемной квартиры в районе Брикстон в южном Лондоне - еще один пример того, как далеко могут зайти притязания и амбиции домовладельцев.

Как гласит объявление, данная квартира, подходящая как для одного человека, так и для пары, стоит 845 фунтов (991 евро) в месяц. Журналист из издания Vice News считает, что на фотографиях изображен выгороженный из большой площади коридор, а не отдельная квартира, сообщает thesun.co.uk.

Landlord slammed for advertising a corridor as a flat in South London for £845 a month https://t.co/Pvuhm0tJzy — The Sun (@TheSun) November 29, 2019