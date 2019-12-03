Веб-констебль: люди не умеют распознавать кибербуллинг

В рамках инициированной компанией Samsung программы Цифрового IQ на прошедших в гимназии Виймси лекции и обсуждении был проведен опрос среди пары сотен учеников, 34% которых признали, что испытывали кибербуллинг на себе, а 9% отметили, что сталкивались с кибербуллингом, но поняли это лишь позднее. Оставшиеся 57% ответили, что никогда – ни прямо, ни косвенно – не сталкивались с буллингом в киберпространстве.

Наряду с другими экспертами и создателями контента в обсуждении участвовал веб-констебль Вилле Ряник, который пояснил, что в реальности с той или иной формой кибербуллинга мы сталкиваемся гораздо чаще, чем считают молодые люди. «В этом и заключается проблема кибербуллинга – иногда его трудно распознать, даже если он направлен на вас самих. Кибербуллинг – это любое неприятное общение в онлайн-среде, – отметил Ряник. – Если бы в реальном мире мы говорили такие же вещи, как в Интернете, это сразу же было бы сочтено неприемлемым. Например, в киберпространстве оскорбительные комментарии почему-то считаются совершенно обычной вещью».

Веб-констебль добавил, что в том или ином виде с кибербуллингом сталкивался практически каждый пользователь Интернета, поскольку, например, все мы читали комментарии, которые люди оставляют под статьями. Также кибербуллингом являются, например, обидные высказывания в совместной беседе, издевательские мемы или картинки и т.п.

Участвовавшие в беседе Виктория Виллиг и Сидни Томсон подтвердили, что, будучи публичными и активными фигурами в Интернете, они часто становятся объектами неприемлемых комментариев. «К счастью, меня нелегко обидеть, но, конечно, я такие комментарии вижу. Я стараюсь всегда отвечать на них в позитивном ключе, – пояснила Сидни Томсон. – Радостные и счастливые люди не оставляют у других оскорбительные комментарии. Значит, у самих этих комментаторов в жизни что-то не так – я стараюсь оказывать им поддержку и сочувствую им».