Задержан 22-летний водитель BMW, находившийся в состоянии наркотического опьянения

«Садясь за руль, водитель должен быть трезвым, неважно, говорим мы о наркотиках или об алкоголе. Исходящая от опьянения опасность распространяется как на водителя, так и на его пассажиров. Как и алкоголь, наркотики влияют на физические и психические функции, а также реакции человека», - рассказал руководитель Хаапсалуского полицейского участка Андрей Таратухин.

Полиция запретила 22-летнему водителю продолжать езду и для определения возможного наркотического опьянения направила его пробы на экспертизу. «Экспертиза подтвердила, что мужчина сел за руль BMW в состоянии наркотического опьянения. Начато уголовное производство», - отметил Таратухин.

По его словам, в общей сложности в этом году в Ляэнемаа полиция задержала четырех водителей, которые находились в наркотическом опьянении. «Один из таких случаев произошел 14 сентября. Тогда на 57-м километре шоссе Кейла-Хаапсалу съехал с дороги автомобиль Mazda, за рулем которого был употреблявший алкоголь 29-летний мужчина. У него не было водительских прав соответствующей категории», - описал Таратухин.