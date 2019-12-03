«Постарайтесь услышать авторский голос…»

Разумеется, у меня, как, наверное, и у вас, вызывает удивление (а иногда и досаду), когда откровенно слабое - с моей (и допустим, не только с моей, но и с вашей) точки зрения - стихотворение получает в ФБ многочисленные лайки и восторженные отклики типа «Пронзительные стихи!», «До слез!» и т.п., но что поделаешь… Мир несовершенен. Не думаю, что здесь возможны какие-то «меры». Не говоря уже о том, что, во-первых, вкусы разные, а, во-вторых — как ни дико это себе представить - мы со своим безупречным вкусом тоже можем ошибаться.

- Ваше премиальное стихотворение, если я правильно помню, написано в Эстонии, в Кясму. Вы читали его из рукописной тетради в Тарту на Ландшафтном фестивале поэзии, гостем которого были два последних года. Многие ваши стихи родились на этой живописной лахемааской земле. Сколько лет вы уже приезжаете в Кясму?

- В Кясму я приезжаю с небольшими перерывами лет тридцать, наверное. Очень люблю Эстонию, а Кясму - без преувеличения мое самое любимое место на всей земле. В самом деле, большая часть моих стихов написана именно здесь, в Кясму. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что для меня большая честь и радость участвовать в Тартуском Ландшафтном фестивале. Встречи с Яном Каплинским и другими эстонскими и русскими поэтами «греют душу» потом целый год. Постоянно скучаю по Эстонии, Кясму, а теперь еще и по Тарту.

- Лауреатство вы разделили с другим поэтом, Екатериной Симоновой. Как вы воспринимаете стихи другого поколения, другого мировоззрения? Близко ли вам стихотворение Екатерины?

- К Екатерине Симоновой я отношусь с большой симпатией. По-моему, это очень честный и глубокий человек и настоящий поэт. Что касается разницы поэтических поколений, я этого просто не ощущаю. У меня есть пишущие друзья и знакомые, принадлежащие к разным поколениям, и это никогда не мешало моему восприятию того, что они делают. Во всяком случае, мне бы хотелось в это верить. Ну а мировоззрение - вещь таинственная в принципе, даже для самого «носителя» мировоззрения. «Премиальное» стихотворение Симоновой я прочитал с волнением и сочувствием.

- Кажется ли вам случайностью то, что оба выбранных лучшими стихотворения связаны с темой смерти?

- А случайности бывают? Я как-то не определился до конца в этом вопросе… Ясно, что тема смерти - одна из центральных тем культуры вообще и поэзии в частности. Куда денешься? Очень многие стихи с этой темой связаны.

- В литературном мире вы известны и как переводчик. Какую часть вашей жизни составляют переводы? Помогает ли переводческая деятельность стихам или мешает?