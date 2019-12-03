Нити из эстонской фирмы тянутся в международную мошенническую сеть

После прекращения производства по уголовному делу фирма Euro Wealth OÜ продолжила активно работать. В течение последнего полугода предприятие получило новые предупреждения из Италии и Швейцарии. Кроме того, реальный получатель прибыли, 54-летний гражданин Венгрии Злотан Корсоз, работает еще в трех фирмах, которые также предлагают инвестиционные услуги, хотя делать этого не могут. Это паевые товарищества BeWiTech, PayPeq Holdings и BonumChange. Все эти фирмы были учреждены в феврале 2018 года, и первым членом правления в них была Лизетт Лутс.

И по поводу работы этих фирм Финансовая инспекция делала предупреждения, отмечая, что у них нет права предлагать инвестиционные услуги, и речь идет о полочных фирмах, пайщики и члены правления которых в Эстонии не находятся.

Postimees ознакомился с восемью сайтами Злотана Корсоза, или связанных с ним предприятий, которые предлагают незаконные инвестиционные возможности. После анализа сети можно сказать, что обманом на этих торговых платформах занимаются как минимум с 2015 года, а сам венгр делит этот рынок с украинкой Юлией Давыденко. Совпадение это, или нет, но Давыденко была связана и с нынешним Euro Wealth OÜ. А именно, в период с мая 2017 по март 2018 годов единоличным собственником фирмы было находящееся на Маршальских островах предприятие Nostro Technology Ltd, единственным акционером которого в то время была Давыденко. Эта фирма зарегистрировала и торговую платформу AlphaCapital, на которой обманули упомянутого в начале материала гражданина России Сергея.

Еще один пример из сети их схем. На двух сайтах, которые были связаны с эстонским предприятием и находящейся на Гренадинах фирмой MRT Technology Ltd, был указан один и тот же контактный телефон. У зарегистрированной в офшорной зоне фирмы прежде был один пайщик в лице лондонской фирмы, членом правления которой являлась Юлия Давыденко. У Злотоана Корсоза есть предприятия и в Венгрии, Словакии и Румынии, и там фирмы имеют те же проблемы, что и в Эстонии.

Кто ответит?

Поймать ключевую фигуру сети Злотана Корсоза Postimees не удалось. Но журналисты получили комментарий от бывшего члена правления Euro Wealth Лизетт Лутс. Именно во время ее правления фирма получила больше всего предупреждений от Финансовой инспекции. Знала ли она об этом?

Лутс ответила, что консультационное предприятие, в котором она работала, то есть E-Advisors OÜ, основанная Злотоном Корсозом, до мая 2018 года просто оказывала услуги паевым товариществам. Когда Бюро по борьбе с отмыванием денег сообщило, что оказание услуги так называемого номинального директора противоречит коммерческому законодательству, прекратили и оказание услуги, о чем оповестили бюро. Но в бюро сказали, что в действительности оказание услуги так называемого номинального директора не было законным и прежде.

В ходе следствия по уголовному делу никакой вины Лутс найдено не было. «Проведенное следствие показало, что гражданин Эстонии-член правления (Лутс – ред.) не знал, что делали, используя данные фирмы, и не был с этим связан»,- объяснила окружной прокурор Катрин Микенберг.

В этом и в прошлом годах в связи с фирмами PayPeq Holdings, Bonumchange, S&P Holdings полиция получила десяток сообщений. Последняя из указанных является консультационной фирмой, пайщиком в которой являлся Злотан Корсоз, а собственник Ричард Йоханнес Витисманн также являлся работодателем Лизетт Лутс. Ни одного уголовного дела возбуждено не было.

По данным полиции, большая часть жалоб связаны с мошенничествами: с людьми связываются по телефону и предлагают возможность инвестировать. Потерпевшими являются иностранцы. С полицией Венгрии эстонский Департамент полиции и погранохраны не связывался.