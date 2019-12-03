Нити из эстонской фирмы тянутся в международную мошенническую сеть

Паевое товарищество, принадлежащее венграм, якобы предлагает иностранцам инвестиционные возможности, однако вернуть свои деньги невозможно. А эстонские официальные власти закрыть предприятие не в состоянии, пишет Postimees.
Десяток предупреждений от Финансовых инспекций разных стран, отсутствующие лицензии на деятельность, несколько потерпевших, которые, по их словам, потеряли тысячи евро. За инвестиционными мошенниками стоит зарегистрированная в Эстонии фирма.
Начатое следствие по уголовному дела завершилось безрезультатно, поскольку речь идет о полочной фирме. И в то же время данное предприятие работает до сих пор и в действительности является лишь частью сети полочных фирм с эстонским лицом, занимающихся финансовым мошенничеством.
Просьба о помощи из России
В конце августа в Postimees обратился 46-летний житель России Сергей Абросимов, который попросил помочь ему найти телефон маклерской фирмы AlphaCapital, расположенной на улице Роозикрантси в Таллинне.
В переписке Сергей рассказал, что стал жертвой мошенничества: «Они не вернули мне 864 доллара, и дозвониться до них не удается. Телефоны или выключены, или находятся вне зоны действия сети». Он сообщил, что ему звонили чаще всего из Англии, Эстонии и разных регионов России.
Сергей не единственный, кто остался без денег. AlphaCapital – это интернет-платформа, которая принадлежит зарегистрированному на таллиннской улице Роозикрантси паевому товариществу Euro Wealth. За два года фирма несколько раз сменила название, и на это явно были причины. В апреле и мае 2018 года в эстонскую Финансовую инспекцию обратились три иностранца, которые сделали инвестиции на связанном с Euro Wealth сайте.
Одному гражданину России, например, звонила женщина, утверждавшая, что работает в фирме, которая возвращает пропавшие инвестиции: «Она спросила, потерял ли я деньги в 2014 году, когда было закрыто несколько инвестиционных фирм. Я действительно потерял деньги, и ее предложение меня заинтересовало».
Дальше по Skype с ним общалась уже другая женщина, назвавшая себя Миланой, которая попросила его установить на свой компьютер программу AnyDesk, при помощи которой можно контролировать компьютер удаленно: «Она попросила и копию паспорта, копию банковской карты с четырьмя последними цифрами, но без CVV, а также коммунальный счет банковской карты для верификации». По просьбе Миланы он зарегистрировался на сайте Exness, на который переводил деньги со своего расчетного счета.
Но Милана сказала, что платежи не проходят: «Я сделал новое платежное получение. История повторилась три раза. Я заметил, что деньги со счета сняты. Женщина сказала, что это невозможно». Он тут же потребовал вернуть деньги, но звонившая утверждала, что суммы можно вернуть только через российский «Сбербанк». Точно такую же историю ему рассказал позвонивший позже Альберт, который утверждал, что представляет Exness. В итоге позвонил третий человек, который, по его словам, являлся представителем кипрского банка. Он сказал, что на имя жертвы поступили деньги, но для того, чтобы их снять, нужно заплатить семь процентов от суммы комиссионных.
В итоге потерпевший, по его словам, потерял почти 13 000 евро, которые, согласно истории платежей, ушли в фирму, работающую сейчас под названием Euro Wealth OÜ.
Еще одна обратившаяся в эстонскую Финансовую инспекцию жертва потеряла почти 1500 евро. Третья утверждает, что перевела OÜ Euro Wealth 30 000 долларов.
Предупреждения и смена названий фирмы
Поскольку Euro Wealth OÜ оказывает инвестиционные услуги, у предприятия должна быть соответствующая лицензия на деятельность. Но ее нет, а значит, фирма нарушает закон. Предприятие уже какое-то время находится в орбите интересов Финансовой инспекции.
Euro Wealth, которому принадлежали и принадлежат несколько торговых мест, начало заниматься бизнесом под названием Nostro Technology OÜ. Его основала предлагающая зарубежных клиентам услуги по учреждению коммерческих объединений и управлению ими фирма E-Advisors OÜ. До того, как фирма попала в руки ее сегодняшнего собственника, гражданина Венгрии Злотана Корсоза, ею руководила 23-летняя Лизетт Лутс.
Предприятие перешло к Лутс в сентябре 2017 года. Уже после этого Финансовая инспекция предупредила, что фирма предлагает инвестиционные услуги, на что не имеет права. Прежние члены правления предприятия, в то числе Лизетт Лутс, в период 2017-2018 годов даже не пытались получить лицензию на деятельность.
Фирма сменила название в 2018 году. До следующей смены названия предприятие получило еще как минимум пять предупреждений из Финансовых инспекций разных стран. Кроме того, в интернете стали распространяться предупреждения о том, что речь идет о мошенничестве. Большая часть из них пришлась на время Лизетт Лутс.
Следствие прекращено
В мае прошлого года Финансовая инспекция подала заявление о преступлении в отношении деятельности Euro Wealth OÜ, которое опиралось на статью Пенитенциарного кодекса, говорящей о деятельности без лицензии и запрещенной экономической деятельности. «Речь явно идет о мошеннической деятельности, в которой используется образ Эстонии. В то же время клиенты подбираются таким образом, чтобы они не являлись гражданами Эстонии», - сказал руководитель надзора за рынком Финансовой инспекции Кристьян-Эрик Суурвяли.
Прокуратура возбудила дело, но позже следствие все же прекратили. Фирма хоть и зарегистрирована в Эстонии, но действительной экономической деятельности тут не происходит. «Здесь находится только название. Банковского счета нет, поэтому нет состава преступления»,- объяснил Postimees работник Департамента полиции и погранохраны, ознакомившись с материалами дела. И хотя жертвы, по их словам, делали переводы именно на счет Euro Wealth, вероятнее всего, деньги уходили в банк какой-то другой страны.
«Возможно, многие жертвы к нам не обратились, или сделали это анонимно или под ложными именами. Если жертва не дает полиции свое имя и дополнительные данные, ее нельзя считать потерпевшей», - объяснили в полиции. Прокуратура объяснила, что работа без лицензии на деятельность и мошенничество – это разные преступления, хотя часто они идут рука об руку. «Производство по уголовному делу было прекращено, поскольку собранные доказательства показывали, что фактической экономической деятельности и вводящей людей в заблуждение работы под руководством официальных членов правления Euro Wealth OÜ из числа эстонцев не было»,- сказала окружной прокурор Катрин Микенберг.
После прекращения производства по уголовному делу фирма Euro Wealth OÜ продолжила активно работать. В течение последнего полугода предприятие получило новые предупреждения из Италии и Швейцарии. Кроме того, реальный получатель прибыли, 54-летний гражданин Венгрии Злотан Корсоз, работает еще в трех фирмах, которые также предлагают инвестиционные услуги, хотя делать этого не могут. Это паевые товарищества BeWiTech, PayPeq Holdings и BonumChange. Все эти фирмы были учреждены в феврале 2018 года, и первым членом правления в них была Лизетт Лутс.
И по поводу работы этих фирм Финансовая инспекция делала предупреждения, отмечая, что у них нет права предлагать инвестиционные услуги, и речь идет о полочных фирмах, пайщики и члены правления которых в Эстонии не находятся.
Postimees ознакомился с восемью сайтами Злотана Корсоза, или связанных с ним предприятий, которые предлагают незаконные инвестиционные возможности. После анализа сети можно сказать, что обманом на этих торговых платформах занимаются как минимум с 2015 года, а сам венгр делит этот рынок с украинкой Юлией Давыденко. Совпадение это, или нет, но Давыденко была связана и с нынешним Euro Wealth OÜ. А именно, в период с мая 2017 по март 2018 годов единоличным собственником фирмы было находящееся на Маршальских островах предприятие Nostro Technology Ltd, единственным акционером которого в то время была Давыденко. Эта фирма зарегистрировала и торговую платформу AlphaCapital, на которой обманули упомянутого в начале материала гражданина России Сергея.
Еще один пример из сети их схем. На двух сайтах, которые были связаны с эстонским предприятием и находящейся на Гренадинах фирмой MRT Technology Ltd, был указан один и тот же контактный телефон. У зарегистрированной в офшорной зоне фирмы прежде был один пайщик в лице лондонской фирмы, членом правления которой являлась Юлия Давыденко. У Злотоана Корсоза есть предприятия и в Венгрии, Словакии и Румынии, и там фирмы имеют те же проблемы, что и в Эстонии.
Кто ответит?
Поймать ключевую фигуру сети Злотана Корсоза Postimees не удалось. Но журналисты получили комментарий от бывшего члена правления Euro Wealth Лизетт Лутс. Именно во время ее правления фирма получила больше всего предупреждений от Финансовой инспекции. Знала ли она об этом?
Лутс ответила, что консультационное предприятие, в котором она работала, то есть E-Advisors OÜ, основанная Злотоном Корсозом, до мая 2018 года просто оказывала услуги паевым товариществам. Когда Бюро по борьбе с отмыванием денег сообщило, что оказание услуги так называемого номинального директора противоречит коммерческому законодательству, прекратили и оказание услуги, о чем оповестили бюро. Но в бюро сказали, что в действительности оказание услуги так называемого номинального директора не было законным и прежде.
В ходе следствия по уголовному делу никакой вины Лутс найдено не было. «Проведенное следствие показало, что гражданин Эстонии-член правления (Лутс – ред.) не знал, что делали, используя данные фирмы, и не был с этим связан»,- объяснила окружной прокурор Катрин Микенберг.
В этом и в прошлом годах в связи с фирмами PayPeq Holdings, Bonumchange, S&P Holdings полиция получила десяток сообщений. Последняя из указанных является консультационной фирмой, пайщиком в которой являлся Злотан Корсоз, а собственник Ричард Йоханнес Витисманн также являлся работодателем Лизетт Лутс. Ни одного уголовного дела возбуждено не было.
По данным полиции, большая часть жалоб связаны с мошенничествами: с людьми связываются по телефону и предлагают возможность инвестировать. Потерпевшими являются иностранцы. С полицией Венгрии эстонский Департамент полиции и погранохраны не связывался.
Финансовая инспекция не может закрыть обманные фирмы
Фирмам, оказывающим финансовые услуги, лицензии на деятельность выдает и ведет над ними надзор Финансовая инспекция. Несмотря на то, что зарегистрированные в Эстонии предприятия продолжают обманывать людей, инспекция не может их закрыть.
Чиновники надеются, что просвещенность и внимательность людей все же увеличатся. Они советуют прежде чем вкладывать деньги в предприятия и торговые платформы проверить их репутацию и деятельность. «В помощь будет простой поиск в Google, поскольку люди делятся своим опытом и предупреждают о происходящем надзирающие органы», - говорит ведущий следователь службы по борьбе с экономическими преступлениями и мошенничествами криминального бюро Пыхьяской префектуры Сирет Рятсепп.