Вт, 3.12.2019
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Видео: в Варшаве эвакуировали самолет Nordica

Nordica värvides Regional Jetile kuuluva lennuki ettevalmistused Tallinna lennujaamas. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Eero Vabamägi

В воскресенье пассажиры польской авиакомпании LOT прибыли из Варшавы в Бухарест с двухчасовым опозданием, поскольку из принадлежащего эстонской госавиакомпании Regional Jet самолета CRJ-900 в связи с задымлением были эвакуированы люди, пишет Postimees.

«Перед взлетом в салоне самолета появился дым, но пока неизвестно, что стало его причиной. Самолет был убран с взлетной полосы», - сообщил польским СМИ представитель LOT Кшиштоф Мочульский.

Мочульский добавил, что самолет принадлежит не LOT, а эстонскому авиаперевозчику (Regional Jet). На борту находилось 50 пассажиров.

Мочульский сказал, что неисправный самолет заменили на самолет LOT.

По данным сайте Flightradar, рейс авиакомпании LOT LO641 прибыл в Бухарест в 16,01, хотя изначальное время прилета было 14.15.

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