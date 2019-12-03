Видео: в Варшаве эвакуировали самолет Nordica

В воскресенье пассажиры польской авиакомпании LOT прибыли из Варшавы в Бухарест с двухчасовым опозданием, поскольку из принадлежащего эстонской госавиакомпании Regional Jet самолета CRJ-900 в связи с задымлением были эвакуированы люди, пишет Postimees.
«Перед взлетом в салоне самолета появился дым, но пока неизвестно, что стало его причиной. Самолет был убран с взлетной полосы», - сообщил польским СМИ представитель LOT Кшиштоф Мочульский.
Мочульский добавил, что самолет принадлежит не LOT, а эстонскому авиаперевозчику (Regional Jet). На борту находилось 50 пассажиров.
Мочульский сказал, что неисправный самолет заменили на самолет LOT.
По данным сайте Flightradar, рейс авиакомпании LOT LO641 прибыл в Бухарест в 16,01, хотя изначальное время прилета было 14.15.