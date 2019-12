Рейтинг PISA: эстонские школы снова лучшие, русские - выше среднего

Нам есть, к чему стремиться

Эстонское образование в мире

Девиз, под которым Эстония будет рассказывать о своем образовании, звучит как “Education Nation – for the smartest people in the world.” По словам Репс, работая сообща мы сможем многого добиться, в том числе сделать Эстонию более привлекательной для иностранцев и поддержать экспорт наших предприятий, работающих в области образования. Общая торговая марка позволит лучше знакомить мировую общественность с нашим ноу-хау в образовании, делиться опытом, идеями или товарами. Под брендом “Education Nation” будут объединены начинания и предприятия, которые станут послами нашего образования за границей.