Рейтинг PISA: эстонские школы снова лучшие, русские - выше среднего
Согласно опубликованному сегодня международного исследования учебных навыков ОЭСР PISA 2018, навыки учащихся эстонских основных школ абсолютно лучшие в Европе. Причем во всех трех исследованных сферах – математике, чтении и естественных науках. В Эстонии выросла доля тех, кто получает сверхвысокие результаты, и уменьшилась доля учащихся со слабыми показателями. Результаты исследования указывают на то, что эстонские основные школы дают равномерно хорошее образование, независимо от происхождения ребенка.
В рейтинге европейских стран PISA 15-летние эстонские подростки на первом месте в чтении, математике и естественных науках. В мире наши учащиеся по чтению на 5-м месте, по математике – на 9-м и по естественным наукам – на 4-м. Эстония входит в число тех пяти стран, где ученики смогли показать результаты лучше прежних в целых двух областях. PISA показывает, что эстонская система образования гарантирует и результативность, и равенство основного образования – по сравнению с другими странами у нас велика доля тех учащихся, которые несмотря на неблагоприятное социально-экономическое происхождение получают очень хорошие знания и навыки.
«За эти замечательные результаты мы в первую очередь должны благодарить наших учеников и учителей, чьи ежедневные старания дают нам повод гордиться образованием нашей страны, - сказала министр Майлис Репс. – То, что мы стабильно достигаем высоких результатов, показывает, что в быстро меняющемся мире нам удается делать правильный выбор. Я очень рада, что Эстонию знают и ценят в мире именно как страну и нацию с отличным образованием».
В фокусе внимания исследования 2018 года были навыки функционального чтения. Результаты наших 15-летних ребят в этой области значительно улучшились – по сравнению с 2009 годом, когда функциональное чтение в последний раз исследовали углубленно, они улучшились на целых 22 пункта – такая разница сопоставима с результатами, достигаемыми за полгода обучения. Значительно сократилась разница между результатами мальчиков и девочек. Наши ребята особенно хороши в заданиях, связанных с поиском информации и чтении текстов с разными источниками. По сравнению с 2015 годом у нас еще больше возросла доля учащихся, которые успешно справляются с очень сложными заданиями – таких у нас 13,9 процента, тогда как средний показатель стран ОЭСР составляет 8,5 процента.
Знания и умения наших ребят в области естественных наук (биологии, физики и химии) находятся на очень высоком уровне – в Европе и среди стран ОЭСР мы находимся на первом месте, а во всем мире – на четвертом. Тех, кто успешно справился с заданиями высокого уровня сложности у нас почти в два раза больше, чем в среднем странах ОЭСР – 12,2 и 6,8 процентов соответственно. Среди стран Европы и ОЭСР у нас меньше всего учеников, показавших низкие результаты – всего 8,8 процентов (средний показатель по ОЭСР составляет 22 процента).
Знания и навыки наших учеников в области математики – на первом месте в Европе и на восьмом месте в мире. Учеников, которые показали очень высокие результаты, у нас целых 15,5 процентов, что на пять процентов больше, чем в среднем по странам ОЭСР. Результаты мальчиков немного лучше, чем результаты, которые показали девочки.
PISA оценивает навыки, которые пригодятся в жизни
По словам организатора исследования PISA в Эстонии, главного специалиста ЦУ Innove Гунды Тире, области знания, которые изучает PISA, имеют фундаментальное значение для дальнейшего обучения. «PISA дает странам обратную связь относительно действенности их системы образования. Результаты исследования помогают лучше понять, каким аспектам следует уделять больше внимания, – сказала Тире. – Помимо оценивания знаний и умений, PISA также исследует благополучие учащихся».
По словам Тире, учащихся Эстонии можно считать самыми передовыми в мире – они уверены, что человек сам может повлиять на свое развитие, и готовы уделять время собственному развитию для того, чтобы обеспечить себе лучшие перспективы в будущем. Высшее образование планируют получить 70 процентов учеников, наибольшей популярностью пользуются профессии специалиста по информационным технологиям, врача, предпринимателя, архитектора и психолога.
Удовлетворенность жизнью у наших ребят на хорошем уровне – 70 процентов наших учеников довольны своей жизнью, и по этому показателю мы находимся немного выше среднего показателя стран ОЭСР. В 2018 году в рамках PISA у учащихся впервые спрашивали, как они себя чувствуют. 89 процентов учеников как правило испытывают радость и счастье. Из негативных эмоций преобладают беспокойство (53 процента) и грусть (51 процент).
Нам есть, к чему стремиться
Результаты PISA 2018 показывают, что хотя по сравнению с предыдущими исследованиями разница между результатами мальчиков и девочек сократилась и в целом результаты учащихся обоего пола значительно улучшилась, среди мальчиков ребят, показывающих скромные результаты, все же больше, чем нам бы хотелось. Ситуацию поможет исправить индивидуальный подход к учащимся и большее внимание к разнице в обучении мальчиков и девочек.
Также, как и в случае предыдущих результатов PISA, у нас сохраняется разница между результатами учащихся эстоноязычных и русскоязычных школ. Стабильная разница указывает на необходимость уделять большее внимание дополнительному обучению учителей и директоров русскоязычных школ. При этом ученики русскоязычных школ показывают очень хорошие результаты – их достижения во всех трех областях лучше, чем средние показатели стран ОЭСР.
Эстонское образование в мире
По словам министра Майлис Репс, благодаря успехам нашей страны в исследованиях PISA Эстония приобрела в мире статус страны-эксперта в вопросах образования. «Я очень рада, что нам удалось проявить себя в мире в такой важной, пожалуй самой важной области. Перенимая опыт других, нам удалось создать уникальный путь развития, который и привел нас на вершину. Из учеников мы выросли в учителей и теперь сами можем делиться опытом с другими странами», - сказала Репс. «Наши успехи в образовании вызывают большой интерес в мире. У нас есть, чем поделиться с миром. Мы решили разработать маркетинговую стратегию нашего образования, чтобы рассказать миру нашу историю успеха», - добавила Репс.
Девиз, под которым Эстония будет рассказывать о своем образовании, звучит как “Education Nation – for the smartest people in the world.” По словам Репс, работая сообща мы сможем многого добиться, в том числе сделать Эстонию более привлекательной для иностранцев и поддержать экспорт наших предприятий, работающих в области образования. Общая торговая марка позволит лучше знакомить мировую общественность с нашим ноу-хау в образовании, делиться опытом, идеями или товарами. Под брендом “Education Nation” будут объединены начинания и предприятия, которые станут послами нашего образования за границей.
В исследовании PISA 2018 приняли участие 600 000 в возрасте 15 лет из 79 стран и экономических зон. В Эстонии принял участие 5371 учащийся, из них 4000 учащихся прошли тест на эстонском и 1371 на русском языке.
PISA оценивает знания именно 15-летних ребят, поскольку именно в этом возрасте в большинстве стран ОЭСР учащиеся заканчивают обязательное образование и принимают решение о дальнейшей учебе.
Исследование PISA проводится раз в три года и оценивает знания и навыки учащихся в трех сферах – чтении, математике и естественных науках. Одна из трех областей каждый раз исследуется более основательно. В 2018 году в фокусе внимания были навыки функционального чтения – оценивалось, насколько хорошо ученики понимают письменные тексты и умеют их использовать. Также исследовали финансовую грамотность учащихся – эти результаты будут опубликованы весной 2020 года.
Премьер-министр Юри Ратаса прокомментировал результаты Эстонии в тесте PISA следующим образом:
«Результаты теста PISA вновь подтвердили, что знания наших школьников, а также их умение эти знания применять на первом месте в Европе и в числе лучших в мире.
Это общее достижение наших учителей, родителей и детей. Это памятник той работе, которую проделали педагоги школ и дошкольных учреждений, все работники образования, вспомогательные специалисты и все те, кто каждый день прилагает усилия к тому, чтобы образование мирового уровня стало для нашей молодежи трамплином во взрослую жизнь. Спасибо вам!
Эстонская система школьного образования одна из лучших в мире. Все наши школы дают образование на одинаково высоком уровне. В сравнении с другими странами у нас больше школьников, чьи результаты являются хорошими несмотря на то, что положение в их семье не настолько безоблачно. У нас также меньше всего в Европе тех учащихся, которые плохо справились с тестом. И еще больше увеличилось количество тех, кто добился блестящих результатов.
В мировом масштабе можно сказать, что в Эстонии обеспечен равный доступ к хорошему образованию, это образование является вовлекающим и может служить примером для других стран. Чтобы это так и оставалось и наши успехи продолжали расти, мы должны и в будущем принимать правильные и ответственные решения».