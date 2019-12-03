Рейтинг PISA: эстонские школы снова лучшие, русские - выше среднего

В исследовании PISA 2018 приняли участие 600 000 в возрасте 15 лет из 79 стран и экономических зон. В Эстонии принял участие 5371 учащийся, из них 4000 учащихся прошли тест на эстонском и 1371 на русском языке.

PISA оценивает знания именно 15-летних ребят, поскольку именно в этом возрасте в большинстве стран ОЭСР учащиеся заканчивают обязательное образование и принимают решение о дальнейшей учебе.

Исследование PISA проводится раз в три года и оценивает знания и навыки учащихся в трех сферах – чтении, математике и естественных науках. Одна из трех областей каждый раз исследуется более основательно. В 2018 году в фокусе внимания были навыки функционального чтения – оценивалось, насколько хорошо ученики понимают письменные тексты и умеют их использовать. Также исследовали финансовую грамотность учащихся – эти результаты будут опубликованы весной 2020 года.