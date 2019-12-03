Тони Фергюсон: «Заставлю Хабиба Нурмагомедова мочиться кровью»

«Я сказал всем, что заставлю его мочиться кровью. У этого парня проблема, эту проблему зовут Тони Фергюсон. Сейчас сезон охоты открыт, детка. Я засел в голове этого чувака. Он будет так усердно тренироваться и нервничать, что в бою совершит ошибку. Я собираюсь извлечь из этого выгоду. Я поймаю его во время поединка», – заявил Ферсюсон.