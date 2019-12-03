Полезно: куда спрятать стремянку в маленькой квартире

В маленькой квартире частенько не хватает места даже для постоянно необходимых вещей, а куда девать те, которыми пользуются не каждый день, да еще если эти вещи немаленьких размеров, рассказывает InMyRoom.
Чтобы промыть плафоны и светильники, поменять лампочки, достать вещи с антресолей или верхних ярусов гардеробной, полить цветы, стоящие на верхних полках стеллажей, или вытереть с них пыль, понадобится стремянка. Чтобы решить проблемы с ее хранением, предусмотрите в комнате широкие карнизы и плотные шторы: по бокам от оконных проемов образуется идеальное место для хранения стремянки.
Другие полезные советы о том, где хранить и куда спрятать различные вещи в маленькой квартире, читайте на странице интересного портала InMyRoom.