Вт, 3.12.2019
Ратас привел в правительство тех, кто произносит полные ненависти речи, и теперь жалуется, что наше общественное пространство наполнено ненавистью и оскорблениями. Индрек Саар

Полезно: куда спрятать стремянку в маленькой квартире

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

В маленькой квартире частенько не хватает места даже для постоянно необходимых вещей, а куда девать те, которыми пользуются не каждый день, да еще если эти вещи немаленьких размеров, рассказывает InMyRoom. 

Чтобы промыть плафоны и светильники, поменять лампочки, достать вещи с антресолей или верхних ярусов гардеробной, полить цветы, стоящие на верхних полках стеллажей, или вытереть с них пыль, понадобится стремянка. Чтобы решить проблемы с ее хранением, предусмотрите в комнате широкие карнизы и плотные шторы: по бокам от оконных проемов образуется идеальное место для хранения стремянки.  

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Другие полезные советы о том, где хранить и куда спрятать различные вещи в маленькой квартире, читайте на странице интересного портала InMyRoom.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ