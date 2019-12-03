Плохое транспортное сообщение возлагает на родителей заботу о перевозке детей

В Люганузеской волости площадью 600 квадратных километров жители окраинных районов в беде из-за того, что транспортное сообщение с этими районами неинтенсивное и дети после школьных уроков вынуждены часами ждать отправки домой или же самим родителям приходится среди рабочего дня изыскивать возможность, что доставить детей домой. Предложенный в прошлом году автобус для школ по интересам несколько смягчил ситуацию, но он не может больше вместить всех желающих и дети остаются за дверями автобуса.

Большая проблема

Из-за неважного транспортного сообщения в сложном положении оказались те дети, которые живут в приморской зоне - в Лиймала, Пуртсе, Ябара, а также в Майдла и Эрра, что расположен рядом с Кивиыли, но добираться туда детям при любой погоде приходится по несколько километров пешком. Родители уже долгое время пытаются обратить на это внимание волостной управы. В прошлом году нашли-таки решение, волость организовала автобус для школ по интересам, который забирал также детей из отдаленных уголков и доставлял прямо к дому. "Это было великолепное решение", - считают родители.

Новый учебный год начался при новом составе волостной власти, и вновь встала эта проблема, поскольку число детей, пользующихся этой услугой, увеличилось и не все помещаются в маленьком автобусе. Предпочтение отдается детям, которые посещают кружки по интересам. Волость поначалу пообещала, что при наличии свободных мест могут сесть в автобус и те дети, которые из-за плохого транспортного сообщения не могут попасть домой. Теперь вот заявляют, что из-за одного ребенка автобус в Пуртсе не поедет.

"Есть такие дети, которые посещают школу по интересам, а в автобус не попадают. Дети ждут безрезультатно несколько кругов, чтобы автобус их забрал", - так родители описывают нынешнюю ситуацию.

Так, например, дети из Пуртсе, Лиймала и Эрра могут надеяться только на автобус, идущий в Азери, который ходит два раза в день - в 14.15 и 17.25. На первый они, как правило, не успевают, а следующего ждать очень долго.

У тех детей, которые едут из Пуртсе в школу Люганузе, условия более комфортные: утром автобус забирает их и отвозит в школу, а в три часа дня отвозит домой. У других же детей, которые едут из Пуртсе в Кивиыли, этот путь намного сложнее. Утром они, правда, успевают на автобус, который едет из Пуртсе в Люганузе и доставляет прямо к школе, но в промежутке детям приходится ждать 20 минут, пока водитель заменит номер маршрута 98, на котором автобус свой рейс завершил, на номер 103 маршрута Пюсси - Раквере. Для того же, чтобы попасть после уроков на автобус №98, который доставляет школьников из Люганузе в Пуртсе, им приходится пользоваться двумя автобусами с пересадкой в Люганузе.