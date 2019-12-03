Плохое транспортное сообщение возлагает на родителей заботу о перевозке детей

Жители некоторых районов Люганузеской волости просто в беде: плохое транспортное сообщение с центром вынуждает их становиться водителями для своих детей, поскольку автобус, доставляющий в школы по интересам, вместить всех желающих не способен, пишет "Северное побережье".
В Люганузеской волости площадью 600 квадратных километров жители окраинных районов в беде из-за того, что транспортное сообщение с этими районами неинтенсивное и дети после школьных уроков вынуждены часами ждать отправки домой или же самим родителям приходится среди рабочего дня изыскивать возможность, что доставить детей домой. Предложенный в прошлом году автобус для школ по интересам несколько смягчил ситуацию, но он не может больше вместить всех желающих и дети остаются за дверями автобуса.
Большая проблема
Из-за неважного транспортного сообщения в сложном положении оказались те дети, которые живут в приморской зоне - в Лиймала, Пуртсе, Ябара, а также в Майдла и Эрра, что расположен рядом с Кивиыли, но добираться туда детям при любой погоде приходится по несколько километров пешком. Родители уже долгое время пытаются обратить на это внимание волостной управы. В прошлом году нашли-таки решение, волость организовала автобус для школ по интересам, который забирал также детей из отдаленных уголков и доставлял прямо к дому. "Это было великолепное решение", - считают родители.
Новый учебный год начался при новом составе волостной власти, и вновь встала эта проблема, поскольку число детей, пользующихся этой услугой, увеличилось и не все помещаются в маленьком автобусе. Предпочтение отдается детям, которые посещают кружки по интересам. Волость поначалу пообещала, что при наличии свободных мест могут сесть в автобус и те дети, которые из-за плохого транспортного сообщения не могут попасть домой. Теперь вот заявляют, что из-за одного ребенка автобус в Пуртсе не поедет.
"Есть такие дети, которые посещают школу по интересам, а в автобус не попадают. Дети ждут безрезультатно несколько кругов, чтобы автобус их забрал", - так родители описывают нынешнюю ситуацию.
Так, например, дети из Пуртсе, Лиймала и Эрра могут надеяться только на автобус, идущий в Азери, который ходит два раза в день - в 14.15 и 17.25. На первый они, как правило, не успевают, а следующего ждать очень долго.
У тех детей, которые едут из Пуртсе в школу Люганузе, условия более комфортные: утром автобус забирает их и отвозит в школу, а в три часа дня отвозит домой. У других же детей, которые едут из Пуртсе в Кивиыли, этот путь намного сложнее. Утром они, правда, успевают на автобус, который едет из Пуртсе в Люганузе и доставляет прямо к школе, но в промежутке детям приходится ждать 20 минут, пока водитель заменит номер маршрута 98, на котором автобус свой рейс завершил, на номер 103 маршрута Пюсси - Раквере. Для того же, чтобы попасть после уроков на автобус №98, который доставляет школьников из Люганузе в Пуртсе, им приходится пользоваться двумя автобусами с пересадкой в Люганузе.
Родителей больше всего возмущает отношение волостного управления, так как их письма и просьбы остаются без ответа, не помогает даже то, что есть закон, требующий транспортировки детей, если пеший путь длиннее трех километров. Родители готовы и финансово поддержать, если это поможет решению этой проблемы.
Проблема пары человек
"Это, скорее, вопрос комфорта для людей, чем большая проблема", - считает люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам, по словам которого они сдвинули линии и время по-другому, но в любом случае остается проблема для пары человек.
Он разговаривал с некоторыми родителями из дальних районов, которые-таки и едут на своих автомобилях и никак не связаны с этой проблемой.
"Мы не можем обеспечить таким троллейбусным сообщением, как в Таллинне", - заявил старейшина, утверждая, что ими использованы все имеющиеся у них резервы, в том числе автобус для школы по интересам.
Да, случается, что не все помещаются в этом автобусе. Когда он ходит, то все хотят на него попасть и не желают полчаса ждать маршрутного автобуса. Это, в свою очередь, создает проблему, что не все желающие могут попасть в автобус. В то же время автобус не ходит один или два раза, он ходит по кругу все послеобеденное время, чтобы доставить домой детей, живущих дальше полутора километров.
ВИКТОР РАУАМ:
Мы не можем обеспечить таким троллейбусным сообщением, как в Таллинне.
О замене маленького автобуса на большой, по словам Рауама, не может быть и речи. "Бюджет у нас не резиновый", - сказал он, добавив, что проблема автобуса для школы по интересам является проблемой лишь для пары человек.
Транспорт важен
При этом Рауам признал, что хорошее транспортное сообщение станет еще более важным, когда Люганузе удастся завершить реформирование школьной сети.
Удастся ли здесь найти консенсус - трудно сказать, поскольку это очень эмоциональный и сложный вопрос. Несмотря на то, что анализ школьной сети Люганузе показал, что целесообразнее всего оставить только одну основную школу, волостное управление говорило изначально о двух этапах реформы: на первом этапе остались бы русская основная школа и Кивиылиская средняя школа №1. Теперь признают, что анализ рассмотрел положение, которое и так было известно, но не предлагает решения. Поэтому в скором времени будет образована комиссия, которая начнет взвешивать различные аспекты и выбирать направление, по которому двигаться дальше.
С учетом того, что центр общественного транспорта Ида-Вирумаа готовит новый конкурс госзаказов автобусных линий к 2022 году, то реформирование школьной сети было бы сейчас очень своевременным. "Тогда смогли бы сделать новые линии, исходя именно из нужд школ", - сказал Рауам.
Поскольку новые линии запустят в 2022 году, то в оставшийся период нужно обходиться своими силами и использовать имеющиеся автобусные линии.