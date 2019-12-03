Из-за скандала с увольнением директора школы старейшина волости подала в отставку

«Я беру на себя политическую ответственность и ухожу с поста старейшины волости Виймси, поскольку на уровне управления нет единогласия.

У меня есть ясное представление о том, в каких изменениях нуждается Виймси, чтобы учебная среда в школах была безопасной и заботящейся как об учениках, так и об учителях, а также, чтобы имелся четкий обзор того, на что тратятся деньги жителей волости.

К сожалению, на сегодняшний день при принятии управленческих решений возникло множество разногласий, поэтому я считаю, что будет нечестно продолжать, если нет возможности работать согласно своему пониманию. Нужно дать возможность для реализации тем, кто может реализовать свои планы. Обратить внимание на учебные заведения волости Виймси придется и тому, кто придет после меня. Нужно навести порядок в структуре управления школ, и найти решения при работе с все еще тревожащими общество вопросами, в число которых входит и привлекшее широкое общественное внимание выявление насилия и реагирование на него.

За время, пока я работала в волостной управе, многие темы и из области образования все же перешли в стадию законопроектов. Это темы, которые я считала важными и которыми мы вместе с бывшим заместителем старейшины волости Георгом Ахером (который ушел в отставку по стоянию здоровья, и это его право) занимались. Например, то, что смягчит в будущем году имеющуюся в волости нехватку мест в детских садах – поддержка детей на дому и уход за детьми. В этом году мы запустили в волости несколько связанных с образованием инициатив, из которых хотелось бы отметить запланированное расширение школы Рандвере и строительство бассейна, а также включенное в план развития волости в 2020-2024 годах строительство нового детского сада и школы на Пярнамяэ. Эти шаги помогут решить проблему, связанную с нехваткой мест в школах. Продолжение повышения зарплат учителям – это один из приоритетов бюджета 2020 года.

Большое дело, которое мы с командой подготовили – создание современного центра образования по интересам и культуры Artium. Это школа, в которой у детей Виймси с осени 2021 года появятся лучшие условия, чтобы получать музыкальное, художественное и научное образование.

Я от всего сердца благодарю виймсисцев, с которыми я очень много сотрудничала, и работников волостной управы Виймси: команда всегда являлась для меня опорой и была очень профессиональной.

Чтобы в волостной управе не возник вакуум власти, прошу освободить меня от занимаемой должности с 10 декабря, когда волостной совет сможет назначить новый состав волостной управы.

По-прежнему желаю родной волости хорошего будущего, всего наилучшего и спокойствия в рождественский период.

С уважением,