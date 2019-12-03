Как я был тенью премьер-министра Юри Ратаса

День премьер-министра начинается в 8-9 утра, а заканчивается зачастую далеко после 18:00. Обычно в начале дня проходят либо совещания, либо встречи, как это было, например, 22 ноября: в гости в Дом Стенбока пришли студенты Таллинского университета. Сразу после этого мы должны были ехать в гимназию Виймси. Далее – многочисленные встречи, посещения интересных мест, и везде времени отведено совсем не много.

В свой «День тени» мне удалось также побывать на встрече премьера с послом Италии. Переговоры были очень дружественными и конструктивными. За чашкой кофе Юри Ратас и посол затронули тему расширения культурного сотрудничества, а также авиамаршрута Таллинн-Рим. Во многом успешные переговоры – заслуга службы протокола, которая всегда тщательно готовит подобные мероприятия.

К моему удивлению, синие проблесковые маячки (в народе – мигалки) премьер-министр Эстонии использует редко, только когда опаздывает на важное мероприятие.

Я убедился, что, когда в течение дня вы должны встретиться в разных местах с десятками разных людей, которые говорят на очень важные темы, переключиться и не забыть довольно сложно.

Будучи тенью премьер-министра, я смог обсудить самые различные темы, начиная от образования и заканчивая положением дел в стране, однако самым ожидаемым моментом в завершение рабочего дня стало интервью с премьер-министром в его кабинете.

Этой осенью в мире всерьез заговорили о проблеме климата, и во многом – благодаря шведской эко-активистке Грете Тунберг. Я не смог обойти вниманием эту тему.

Отвечая на вопрос, Юри Ратас сказал, что Грета заставила весь мир говорить о этом: «Грета очень мощно подняла тему климата, решения климатических проблем, вела дискуссии о климатической нейтральности. Она говорила, что должна быть в школе, а занимается проблемами климата. В Эстонии в регионах есть молодежные собрания, где каждый может выразить свои идеи, и молодежь всегда может писать письма в высшие инстанции, чтобы поднять их проблему на государственном уровне. Сейчас политики активно используют и социальные сети, так что это тоже хорошая возможность коммуникации».

Вопрос, который я задал премьер-министру и который, по моему мнению, должен был стать самым сложным: при каких условиях вы бы подали в отставку?