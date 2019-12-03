В Таллинне начинается конкурс самых красивых рождественских окон

«В прошлые годы среди всех украшенных перед Рождеством окон кафе, магазинов и других заведений специальная комиссия выбирала три самых красивых. В этом году мы решили выбрать лучших путем народного голосования. Когда все участники конкурса зарегистрируются, мы опубликуем все фотографии окон на страничке управы в Facebook, где все желающие смогут проголосовать за наиболее понравившийся вариант», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Принять участие в конкурсе можно до 15.00 27 декабря, отправив фотографию находящегося в Кесклинне окна или фасада, адрес предприятия и его название на адрес электронной почты olev.kalmiste@tallinnlv.ee. Отправлять заявки могут как владельцы бизнеса, работники фирмы и горожане. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 6457 7226 и 6457 228.

Среди всех фотографий путем народного голосования в Facebook будут выбраны три наиболее популярных. Предприятия, занявшие в конкурсе три первых места, получат денежные премии размером 600, 400 и 250 евро. Победители будут объявлены в середине января.