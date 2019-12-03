Компания, перевозившая "вежливых людей", производители вин и сотни других организаций нарушают санкции в Крыму

За время присоединения Крыма к России и последовавших за этим санкций десяткам собственников компаний, работавших на полуострове, пришлось либо продать бизнес, либо придумывать способы обхода ограничений. Журналисты портала "Настоящее время" и "Муниципального сканера" исследовали бизнес в Крыму и обнаружили доказательства того, что международные санкции нарушают свыше сотни компаний, а контроль за нарушениями не ведется, пишет Newsru.com.
Еще в конце 2018 года замминистра экономразвития Крыма Андрей Кулик говорил о том, что на полуострове продолжают работать компании из ЕС и США, но из-за санкций "не все они хотели бы, чтобы афишировали их имена". Уже летом 2019-го правительство России разрешило скрывать из государственного реестра информацию о крымских компаниях. Данные будут засекречивать, если компания находится под иностранными санкциями, работает с гособоронзаказом или имеет там свои филиалы. Также с лета 2019 года на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который может ввести уголовную ответственность за "содействие антироссийским санкциям".
В марте 2014 года США запретили своим гражданам и компаниям вести какой-либо бизнес на полуострове и импортировать в Америку крымские товары. Евросоюз также запретил своим компаниям открывать на полуострове новый бизнес и инвестировать в его туризм, транспорт, телекоммуникации, недвижимость и энергетику. В Брюсселе заявили, что нарушением считаются и содействие, и консультации в этих отраслях, а также владение бизнесом через цепочку компаний вне зависимости от места их регистрации.
Нарушают санкции ЕС и офшоры, которые создавались на Кипре или Британских Виргинских островах и по-прежнему используются для экономии на налогах. У США, ЕС, Украины и нескольких других западных стран есть и персональные санкции - сотрудничество с компаниями или людьми из этих списков тоже считается нарушением.
В то же время в 2018 году депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс говорил о том, что действующая политика ЕС в вопросе соблюдения санкций на практике малоэффективна. Теоретически в ЕС за соблюдение режима санкций и наказание за их нарушение должны отвечать страны-участницы. Но добиться разъяснений по конкретным случаям ни от одного ответственного ведомства ни в одной из стран ЕС, фигурировавших в расследовании, не удалось. В Швеции не смогли определиться, какой именно орган отвечает за соблюдение санкций и отсылали журналистов то в МИД, то в прокуратуру, то в Минфин, то в полицейский участок. В Литве второй год идут расследования, но ни одного приговора еще не вынесли. При этом пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Адам Казновски заявил, что Брюссель не вмешивается во внутренние дела стран-членов.
На Украине за санкции отвечают СБУ и СНБО, но комментировать конкретные случаи там отказываются: информация касается национальной безопасности и поэтому секретна. А в США рассмотрение вопросов о возможных нарушениях занимает от нескольких недель до нескольких лет.
Эксперты по санкционному праву США и ЕС признаются, что законы сформулированы настолько абстрактно, что определить само нарушение очень трудно. Точные толкования определяет Европейский суд, однако в целом людям самим приходится разбираться в том, что означают те или иные законы, поскольку разъяснений в них очень мало.
"Мне кажется, что иногда формулировки делают двусмысленными специально. Одна из моих любимых фраз: "Санкционные законы написаны не для того, чтобы проработать любой возможный бизнес-сценарий, а чтобы добиться определенной политической цели", - заявил американский юрист из компании Ferrari & Associates Эрик Феррари.
За время, пока шло расследование, небольшая часть европейских и американских компаний ушли с полуострова и фактически перестали нарушать санкции. Но, как говорят специалисты по санкционному праву, это не снимает с них ответственности даже в случае полной отмены экономических ограничений.
Одной из нарушителей санкций стала жена бывшего игрока КВН Андрея Чивурина Лариса, которая контролирует большую долю в строительно-девелоперской компании "ТММ" и остается ее финансовым директором. Она же через несколько офшорных компаний владеет отелем Крыму. Из-за того, что в этой схеме также участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции.
Несмотря на то, что формально "ТММ" продала пансионат российскому ООО, его бенефициарами через европейские компании остаются все те же люди. Хотя в 2014 году компаниям из ЕС было запрещено открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в Крыму, эти ограничения удалось обойти: 99% акций ООО "Пансионат "Севастополь" в Ялте принадлежат кипрской офшорной компании, которая, в свою очередь, частично принадлежит дочернему предприятию нью-йоркского The Bank of New York Mellon.
В BNY Mellon ответили, что лишь управляют активами от имени своих клиентов, но отказались комментировать вопросы, связанные с компанией "ТММ" и возможным нарушением санкций. Владельцы пансионата заявили, что им пришлось открыть ООО, чтобы сохранить свое имущество, и отказались признать свою деятельность на полуострове.
Санкции также нарушают компании, входящие в транспортную группу "АнРуссТранс", конечными бенефициарами которой являются бывший замминистра путей сообщения России Александр Анненков и его семья, внесенные в 2018 году в санкционный список Украины. Санкции, в частности, нарушала компания "ТИС-Крым", которая перевозила в Крым российских военных, так называемых вежливых людей. Ее учредителем была киевская фирма "Техинвестсервис", та в свою очередь через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову. В 2017 году среди учредителей появилась кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков. После ухода из министерства Анненков выстроил бизнес в сфере перевозок, связанный с государством и крупными корпорациями: его компании выступают партнерами российского Минобороны, РЖД, "Роснефти", "Газпрома" и "Лукойла". Через кипрские компании Анненкову до сих пор принадлежат паромы, которые ходят через Керченский пролив.
Отмечается, что ни одна компаний, участвовавших в перевозке российской военной техники в Крым, не попала под персональные санкции ни Украины, ни ЕС, ни США, а активы некоторых компаний, принадлежащих бизнесмену, даже не заблокированы на территории Украины. Ряд других компаний, через офшоры принадлежащих Анненкову, также занимались перевозками людей и оружия в Крым, однако в руководстве головной компании отказываются комментировать эту информацию. Родственникам бизнесмена также принадлежат "Севастопольский морской банк" и крымское ООО "Севастопольские транспортные системы" (СТС).
Один из крупнейших украинских производителей алкоголя "Алеф-Виналь" юридически разделил свой бизнес на украинскую и российскую части и продает в России "вино с защищенным географическим указанием Крым", а для Европы и США разливает свою продукцию на материковой Украине. При этом на обоих производствах используется один и тот же виноград.
Подобную же схему использует "Инкерманский завод марочных вин": на заводе в Севастополе разливают вино для экспорта в Россию, а на материковой Украине выпускают вино с той же торговой маркой Inkerman - но разлитое на заводе в Новой Каховке. За обеими винодельнями стоит шведская компания Inkerman Interrnational, которую возглавляет украинский миллионер Валерий Шамотий. Журналисты выяснили, что компания работала в Крыму почти пять лет, нарушая санкции Евросоюза.
Кроме того, экономические ограничения ЕС, США и Украины нарушают миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, российский бизнесмен и акционер "Новой газеты" Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев и многие другие бизнесмены. Также на полуострове работают компании, связанные с немецким авиаперевозчиком Lufthansa, производителем знаменитой водки Medoff, "Мѣрная", "На березовых бруньках", Arctica, коньяков и вин "Коктебель".