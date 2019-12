Компания, перевозившая "вежливых людей", производители вин и сотни других организаций нарушают санкции в Крыму

Одной из нарушителей санкций стала жена бывшего игрока КВН Андрея Чивурина Лариса, которая контролирует большую долю в строительно-девелоперской компании "ТММ" и остается ее финансовым директором. Она же через несколько офшорных компаний владеет отелем Крыму. Из-за того, что в этой схеме также участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции.

Несмотря на то, что формально "ТММ" продала пансионат российскому ООО, его бенефициарами через европейские компании остаются все те же люди. Хотя в 2014 году компаниям из ЕС было запрещено открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в Крыму, эти ограничения удалось обойти: 99% акций ООО "Пансионат "Севастополь" в Ялте принадлежат кипрской офшорной компании, которая, в свою очередь, частично принадлежит дочернему предприятию нью-йоркского The Bank of New York Mellon.