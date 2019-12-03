Компания, перевозившая "вежливых людей", производители вин и сотни других организаций нарушают санкции в Крыму

За время, пока шло расследование, небольшая часть европейских и американских компаний ушли с полуострова и фактически перестали нарушать санкции. Но, как говорят специалисты по санкционному праву, это не снимает с них ответственности даже в случае полной отмены экономических ограничений.

Одной из нарушителей санкций стала жена бывшего игрока КВН Андрея Чивурина Лариса, которая контролирует большую долю в строительно-девелоперской компании "ТММ" и остается ее финансовым директором. Она же через несколько офшорных компаний владеет отелем Крыму. Из-за того, что в этой схеме также участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции.

Несмотря на то, что формально "ТММ" продала пансионат российскому ООО, его бенефициарами через европейские компании остаются все те же люди. Хотя в 2014 году компаниям из ЕС было запрещено открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в Крыму, эти ограничения удалось обойти: 99% акций ООО "Пансионат "Севастополь" в Ялте принадлежат кипрской офшорной компании, которая, в свою очередь, частично принадлежит дочернему предприятию нью-йоркского The Bank of New York Mellon.

В BNY Mellon ответили, что лишь управляют активами от имени своих клиентов, но отказались комментировать вопросы, связанные с компанией "ТММ" и возможным нарушением санкций. Владельцы пансионата заявили, что им пришлось открыть ООО, чтобы сохранить свое имущество, и отказались признать свою деятельность на полуострове.

Санкции также нарушают компании, входящие в транспортную группу "АнРуссТранс", конечными бенефициарами которой являются бывший замминистра путей сообщения России Александр Анненков и его семья, внесенные в 2018 году в санкционный список Украины. Санкции, в частности, нарушала компания "ТИС-Крым", которая перевозила в Крым российских военных, так называемых вежливых людей. Ее учредителем была киевская фирма "Техинвестсервис", та в свою очередь через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову. В 2017 году среди учредителей появилась кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков. После ухода из министерства Анненков выстроил бизнес в сфере перевозок, связанный с государством и крупными корпорациями: его компании выступают партнерами российского Минобороны, РЖД, "Роснефти", "Газпрома" и "Лукойла". Через кипрские компании Анненкову до сих пор принадлежат паромы, которые ходят через Керченский пролив.

Отмечается, что ни одна компаний, участвовавших в перевозке российской военной техники в Крым, не попала под персональные санкции ни Украины, ни ЕС, ни США, а активы некоторых компаний, принадлежащих бизнесмену, даже не заблокированы на территории Украины. Ряд других компаний, через офшоры принадлежащих Анненкову, также занимались перевозками людей и оружия в Крым, однако в руководстве головной компании отказываются комментировать эту информацию. Родственникам бизнесмена также принадлежат "Севастопольский морской банк" и крымское ООО "Севастопольские транспортные системы" (СТС).

Один из крупнейших украинских производителей алкоголя "Алеф-Виналь" юридически разделил свой бизнес на украинскую и российскую части и продает в России "вино с защищенным географическим указанием Крым", а для Европы и США разливает свою продукцию на материковой Украине. При этом на обоих производствах используется один и тот же виноград.

Подобную же схему использует "Инкерманский завод марочных вин": на заводе в Севастополе разливают вино для экспорта в Россию, а на материковой Украине выпускают вино с той же торговой маркой Inkerman - но разлитое на заводе в Новой Каховке. За обеими винодельнями стоит шведская компания Inkerman Interrnational, которую возглавляет украинский миллионер Валерий Шамотий. Журналисты выяснили, что компания работала в Крыму почти пять лет, нарушая санкции Евросоюза.