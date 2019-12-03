ФБР считает приложения из РФ потенциальной контрразведывательной угрозой

У российских спецслужб есть доступ к собираемым ими данными, говорится в ответе американской спецслужбы на запрос лидера демократического меньшинства в Сенате США Чака Шумера о приложении FaceApp, о котором он сообщил в Twitter в ночь на вторник, 3 декабря.

Шумер призвал американцев быть осторожными при скачивании приложений, разработанных в иностранных государствах, являющихся противниками США.

The FBI just responded to me about #FaceApp.



They warned that any app developed in Russia is a potential counterintelligence threat.



Americans should be careful downloading apps developed in foreign countries that are known adversaries. pic.twitter.com/KHAZFIr1AB — Chuck Schumer (@SenSchumer) 3 декабря 2019 г.

В письме, датированном 25 ноября, помощник директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон отмечает, что российская ФСБ в соответствии с правовыми нормами РФ может удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам. Если появятся свидетельства того, что Россия через приложение FaceApp может каким-либо образом вмешиваться в предстоящие выборы президента США, ФБР примет соответствующие меры.

Приложение FaceApp популярно в соцсетях по всему миру

Минувшим летом приложение, позволяющее редактировать фотографии с помощью нейронной технологии и изменять внешность, пережило пик популярности, в том числе среди американских знаменитостей. Пользователи соцсетей размещали "состаренные" с помощью FaceApp фотографии, а приложение на короткое время поднялось на первое место в App Store во многих странах мира. FaceApp может изменить возраст или пол людей на снимках, добавлять различные детали и преобразовывать прическу.

В середине июля Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию (FTC) проанализировать приложение, разработанное в 2017 году российской компанией Wireless Lab, и оценить связанные с ним риски. Он предположил, что FaceApp может представлять угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американцев.

Для использования FaceApp следует предоставить компании из Санкт-Петербурга полный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и данным, что означает возможность компании в дальнейшем использовать их без согласия пользователей, отметил Шумер. А то, что разработчиком приложения является компания из России, вызывает дополнительные вопросы о предоставлении личных данных пользователей другим компаниям и правительствам, считает сенатор.

В компании - создателе FaceApp опровергли обвинения

После этого создатель FaceApp Ярослав Гончаров заверил, что полученные от пользователей данные хранятся и обрабатываются в "облаке" и своевременно удаляются. "Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения с телефона в "облако", - сообщил он. Кроме того, большинство загруженных в FaceApp изображений, согласно этим данным, удаляются с серверов в течение 48 часов.