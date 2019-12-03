Фото: шведский дом в японском стиле

Частная резиденция Sommarhus T спроектирована студией Johan Sundberg Arkitektur в качестве дома для отдыха на южном побережье Швеции. В основу проекта положена японская архитектура. Расположенный в сосновом лесу дом рассчитан на семью из четырех человек, пишет HQRoom.
Ключевым аспектом проекта стало обеспечение тесной связи здания с окружающей средой. Для этого дом спроектировали одноэтажным с Т-образной планировкой, обеспечивающей прямой доступ из любой комнаты на деревянную террасу, окружающую здание. Большие карнизы защищают террасу от дождя и снега, что позволяет семье использовать ее в течение всего года, а не только в сухие летние месяцы.
Чтобы помочь дому вписаться в окружающую среду, стены и терраса отделаны сибирской лиственницей — любимым материалом Йохана Сандберга. Нижняя часть крыши окрашена в темный цвет. Раздвижные стеклянные двери по периметру здания удалось установить благодаря тому, что место расположения дома, окруженное деревьями, обеспечивает достаточное уединение.
Еще одним характерным для традиционного японского дома элементом являются свисающие с крыши дождевые цепи, представляющие собой декоративную альтернативу водосточным трубам.
Внутри здание разделено на три объема, которые вместе образуют Т-образную форму. Идея заключалась в том, чтобы отдельные пространства обладали уникальными настроениями, позволяя разным поколениям семьи одновременно находится в доме и вокруг него, не беспокоя друг друга.
На восточной стороне дома находятся жилые помещения и детские, а на западной стороне спроектированы главная спальня и столовая на открытом воздухе.
Вся встроенная мебель спроектирована архитекторами специально для данного проекта, а местный декоратор создал яркие подвижные элементы - стулья и столы.