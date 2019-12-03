Фото: шведский дом в японском стиле

Ключевым аспектом проекта стало обеспечение тесной связи здания с окружающей средой. Для этого дом спроектировали одноэтажным с Т-образной планировкой, обеспечивающей прямой доступ из любой комнаты на деревянную террасу, окружающую здание. Большие карнизы защищают террасу от дождя и снега, что позволяет семье использовать ее в течение всего года, а не только в сухие летние месяцы.

ФОТО: hqroom.ru

Чтобы помочь дому вписаться в окружающую среду, стены и терраса отделаны сибирской лиственницей — любимым материалом Йохана Сандберга. Нижняя часть крыши окрашена в темный цвет. Раздвижные стеклянные двери по периметру здания удалось установить благодаря тому, что место расположения дома, окруженное деревьями, обеспечивает достаточное уединение.

ФОТО: hqroom.ru

Еще одним характерным для традиционного японского дома элементом являются свисающие с крыши дождевые цепи, представляющие собой декоративную альтернативу водосточным трубам.

ФОТО: hqroom.ru

Внутри здание разделено на три объема, которые вместе образуют Т-образную форму. Идея заключалась в том, чтобы отдельные пространства обладали уникальными настроениями, позволяя разным поколениям семьи одновременно находится в доме и вокруг него, не беспокоя друг друга.

ФОТО: hqroom.ru

На восточной стороне дома находятся жилые помещения и детские, а на западной стороне спроектированы главная спальня и столовая на открытом воздухе.

ФОТО: hqroom.ru