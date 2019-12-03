Сестра Роналду о шутке ван Дейка: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

Голландец в ответ на вопрос журналиста об отсутствии Роналду на церемонии пошутил: «А он был соперником?». Позже, впрочем, ван Дейк сделал акцент на том, что это была именно шутка.

«Люди живут вне реальности. Какая скромность! Да, было известно, что Криштиану не выиграет. Несмотря на важные титулы, командные и личные, но это уже другой разговор.

Дорогой Вирджил, там, куда ты пришел, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и еще даже не прикладывал руку к трофеям, Криштиану был трехкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, где ты играешь. На тот момент он был младше тебя.

Потом он перешел в «Реал» и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что в этом клубе он победил вас в финале Лиги чемпионов. И у него уже пять таких побед. Он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.