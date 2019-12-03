Дети-калькуляторы продемонстрировали в Таллинне свои умения

Столь необычные интеллектуальные состязания организовала Школа ментальной арифметики Soroboom. Участие в Олимпиаде приняли 116 учеников из нескольких школ устного счета Эстонии. Причем, этим видом устного счета в Таллинне занимаются не только дети, но и взрослые - студенты групп 30+ и 55+.

Ментальная арифметика - это быстрый устный счет. Главный прибор для обучения - счеты соробан. На них только по пять косточек в ряду. Соробан - прародитель современного калькулятора. Но в отличие от своего электронного потомка, они учат думать, а не считать механически. Поэтому ментальную арифметику называют тренажером для интеллекта.

Участники Олимпиады по ментальной арифметике складывали и вычитали двухзначные, трехзначные и четырехзначные числа без помощи калькулятора на глазах целого зала. Причем, кто-то это делал, декламируя стихотворение, кто-то во время счета играл на гитаре и флейте, собирал кубик-рубика, а кто-то считал в уме, стоя в планке, на голове, и даже совершая сальто назад!

Руководитель школы Soroboom Мария Андреева уверена, что с помощью уникальной методики считать в уме двузначные и трехзначные числа сможет каждый ребенок и даже взрослый: «Их называют ДЕТИ-КАЛЬКУЛЯТОРЫ. Но они не вундеркинды, а обычные ребята. Развить в себе способности быстрого счета в уме способен любой ребенок! Наша цель - это тренировать все интеллектуальные функции. Это концентрация внимания, это развитие памяти, это увеличение объема информации, многозадачность и креативное мышление. Все эти навыки очень важны в современном мире».

Гостями Олимпиады стали вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спортаВадим Белобровцев и депутат Таллиннского городского собрания Александр Зданкевич.