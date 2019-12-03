Предупреждение убитого российского банкира привлекло внимание к отмыванию денег в SEB

Бывший вице-президент Центробанка России Андрей Козлов в июне 2006 года приезжал в Эстонию, чтобы предупредить Финансовую инспекцию об отмывании денег.

Он посоветовал закрыть несколько банковских счетов, поскольку через них отмывают деньги сомнительного происхождения. Козлов имел ввиду Ühispank, который теперь является банком SEB, и банк Sampo,который позже стал банком Danske.

Козлов предупредил, что олигархи и уголовники из бывшего Советского Союза через действующие в странах Балтии уважаемые банки пытаются переправить на запад деньги. Когда деньги поступали в балтийские банки, их часто вкладывали в западную люксовую недвижимость, яхты и шубы.

В некоторых случаях этими деньгами оплачивали учебу в дорогих элитных вузах, куда российские богачи отправляли учиться своих детей.

«Через три дня после предупреждения Козлова мы начали сотрудничать с полицией», - сказал Торгеби в интервью. Через некоторое время после визита в Эстонию, 13 сентября того же года, Козлов был убит.

По словам руководителя банка SEB, именно предупреждение Козлова стало точкой отсчета, которая дала толчок к тому, что сегодня называется снижением рисков, связанных с отмыванием денег.

Банк по-прежнему пытается понять, что происходило в эстонском подразделении 15 лет назад. По сообщению инвестиционного банка ABG Sundal Collier, после 2006 года денежный поток нерезидентов сократился, то есть за борьбу с отмыванием денег взялись всерьез. Это должно было снизить и риски проведения дорогостоящих расследований и возникновение гигантских штрафов.

Если достигающие миллиардов подозрительные сделки банков Danske и Swedbank разрушительно повлияли на их репутацию и рыночную ценность, то в случае SEB по приведенным выше причинам общественность отнеслась к банку снисходительнее.

По словам аналитика Bloomberg Intelligence Эллиотта Стейна, подозрительные сделки в SEB на 30 миллиардов долларов привлекли внимание властей США, но основной вопрос заключается в том, сколько из них попало в финансовую систему штатов. Возможное нарушение Американских санкций увеличивает интерес властей.