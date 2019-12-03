Веб-констебль: жителям Эстонии поступили письма с угрозами о распространении личных данных

Веб-констебль Яна Фролова отметила, что за последние несколько дней веб-констеблям поступило огромное количество жалоб людей, получивших письма на русском языке о том, что их электронные адреса взломаны.

Авторы таких писем сообщили, что они якобы владеют компрометирующей адресата информацией и если он желает предотвратить утечку данных, то ему следует перевести 500 долларов на личный биткойн-кошелек мошенника.

«Во-первых, получив такое письмо сохраняйте спокойствие и игнорируйте это сообщение. Мошенники надеются, что смогут вас напугать, чтобы вы сделали денежный перевод. Авторы этого письма не владеют каким-либо компрометирующим материалом. Это мошенничество, - пояснила Яна Фролова. - Пароли, упомянутые в сообщении, даже если вы когда-либо использовали их, взяты из старых утечек данных. Если вы используете один и тот же пароль долгое время, то целесообразно незамедлительно его сменить».

Она призвала проверить свой компьютер на наличие вирусов, при необходимости установить антивирусное программное обеспечение и почистить свой телефон или компьютер от вирусов.