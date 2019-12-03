Русский театр Эстонии стал лучшим зарубежным русским театром

Задача спецноминаций, в числе которых «Лучший русский театр за рубежом», состоит в том, чтобы поддержать русскоязычные театры, которые работают вдалеке от России. При этом оцениваются не столько итоги минувшего сезона, сколько многолетняя деятельность коллектива.

«Огромное спасибо вам всем. Поверьте, нам безумно важна ваша поддержка и любовь, которую мы ощущаем в маленькой Эстонии, – сказал, получая награду, художественный руководитель театра Филипп Лось. – Многие из наших актеров и режиссеров учились в России. Я эту награду воспринимаю как награду всему театральному русскому зарубежью, которое живет в очень непростых условиях».