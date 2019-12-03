Вт, 3.12.2019
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Русский театр Эстонии стал лучшим зарубежным русским театром

Русский театр.

ФОТО: STANISLAV MOSHKOV /

Русский театр Эстонии набрал наибольшее количество голосов и стал победителем премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»-2019, сообщает Театрал.

Задача спецноминаций, в числе которых «Лучший русский театр за рубежом», состоит в том, чтобы поддержать русскоязычные театры, которые работают вдалеке от России. При этом оцениваются не столько итоги минувшего сезона, сколько многолетняя деятельность коллектива.

Вместе с эстонским театром в шорт-листе нынешнего года оказались: театр «Русская сцена» (Германия) и Театральная студия «8+» (Австрия). 

«Огромное спасибо вам всем. Поверьте, нам безумно важна ваша поддержка и любовь, которую мы ощущаем в маленькой Эстонии, – сказал, получая награду, художественный руководитель театра Филипп Лось. – Многие из наших актеров и режиссеров учились в России. Я эту награду воспринимаю как награду всему театральному русскому зарубежью, которое живет в очень непростых условиях».

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