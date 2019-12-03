Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне подал прошение об отставке президенту страны Саули Ниинистё. Тот отставку принял, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на канцелярию президента.
В резиденции Мянтюниеми Ниинистё, как обычно делается в таких случаях, попросил Ринне оставаться у власти, пока не будет назначено новое правительство.
Социал-демократическая партия Финляндии должна решить, кто займет место Ринне, который является главой этой политической силы. Его заместитель Санна Марин уже заявила о готовности сесть в кресло премьера. Газета Iltalehti называет ее наиболее вероятным преемником. Сейчас 34-летняя Марин занимает должность министра транспорта.
Ещё один кандидат на место Ринне – председатель парламентской фракции СДП Антти Линдман.
Новое правительство Финляндии было сформировано в июне 2019 года. Предшественник Ринне, председатель партии «Центр» Юха Сипиля, не дождался апрельских парламентских выборов и подал в отставку в марте 2019-го из-за провала реформы соцздрава.
Правительственный кризис был вызван трудовым конфликтом государственной компании Posti Oy («Почта Финляндии») с сотрудниками, что обернулось двухнедельной стачкой и забастовками солидарности работников других сфер, в результате чего встали даже паромы и были отменены две с половиной сотни рейсов. Позже в несостоятельности в выполнении своих служебных полномочий обвинили министра Сирпу Паатеро, отвечающую за госсобственность. Оказавшаяся в центре скандала Паатеро подала в отставку и ушла в отпуск по болезни. Правительственная партия «Центр» заявила о недоверии премьеру