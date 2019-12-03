Премьер-министр Финляндии подал в отставку

В резиденции Мянтюниеми Ниинистё, как обычно делается в таких случаях, попросил Ринне оставаться у власти, пока не будет назначено новое правительство.

Социал-демократическая партия Финляндии должна решить, кто займет место Ринне, который является главой этой политической силы. Его заместитель Санна Марин уже заявила о готовности сесть в кресло премьера. Газета Iltalehti называет ее наиболее вероятным преемником. Сейчас 34-летняя Марин занимает должность министра транспорта.

Ещё один кандидат на место Ринне – председатель парламентской фракции СДП Антти Линдман.

Новое правительство Финляндии было сформировано в июне 2019 года. Предшественник Ринне, председатель партии «Центр» Юха Сипиля, не дождался апрельских парламентских выборов и подал в отставку в марте 2019-го из-за провала реформы соцздрава.