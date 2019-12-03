В Харьюмаа мужчина выстрелил в полицейских из стартового пистолета

В Харьюмаа стражи правопорядка задержали мужчину, который выстрелил из стартового пистолета в направлении полицейских.
В понедельник в деревне Леммару Ляэне-Харьюской волости 50-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета в направлении полицейских, сообщила Пыхьяская префектура. Стражи правопорядка не пострадали.
Полицейские прибыли на вызов, поскольку поступило сообщение, что агрессивный мужчина повздорил с родителями.
Стрелявшего задержали в качестве подозреваемого. По факту произошедшего начато уголовное производство.