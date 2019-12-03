Вт, 3.12.2019
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  • В Харьюмаа мужчина выстрелил в полицейских из стартового пистолета

В Харьюмаа мужчина выстрелил в полицейских из стартового пистолета

Стартовый пистолет.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

В Харьюмаа стражи правопорядка задержали мужчину, который выстрелил из стартового пистолета в направлении полицейских.

В понедельник в деревне Леммару Ляэне-Харьюской волости 50-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета в направлении полицейских, сообщила Пыхьяская префектура. Стражи правопорядка не пострадали.

Полицейские прибыли на вызов, поскольку поступило сообщение, что агрессивный мужчина повздорил с родителями.

Стрелявшего задержали в качестве подозреваемого. По факту произошедшего начато уголовное производство.

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