В Турции придумали новый способ взимать туристический налог

Министерство туризма Турции последние полгода занята разработкой механизма взимания туристического налога в отелях. Напомним, он начнет действовать с апреля 2020 года, пишет Turizm. Накануне в рамках конгресса Ассоциации отелей Турции в Белеке министр туризма страны Нури Эрсой заявил, что форма налога, установленного парламентом в октябре, будет изменена. До этого власти предлагали взимать сбор в зависимости от количества звезд у объекта размещения. Но такой вариант вызвал недовольство отельеров, особенно из частей страны, удаленных от горячих туристических точек. По их мнению, сбор был бы слишком высоким при более низких ценах.

Теперь Министерство туризма планирует ввести налог в размере 1% от оборота отеля. С апреля 2021 года эту ставку повысят до 2%. Несмотря на заявление министра, официальное сообщение ведомство пока не выпускало. Президент Ассоциации отельеров Эркан Ягчи заявил, что подобный налог существует во многих странах. Тем не менее, он считает, что сбор необходимо переложить на постояльцев и дать понять, что это не доплата отельеров. Немецкие эксперты туриндустрии, наоборот, считают, что взыскание сбора через отели имеет преимущество. Оно заключается в том, что радость долгожданного отдыха туриста при регистрации или выезде из гостиницы не будет омрачаться доплатами.