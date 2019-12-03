Знакомство в интернете оставило 66-летнюю жительницу Таллинна без 50 000 евро

Согласно поданному в полицию заявлению, 66-летняя женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который с мая этого года выманил у нее 49 650 евро, передает Rus.ERR.

Знакомство с целью создания серьезных отношений началось с переписки, в ходе которой неизвестный избранник стал просить у женщины деньги, обещая, в том числе, покупать ей на них подарки: поначалу доверчивая таллиннка не почувствовала подвоха, а когда поняла, что связалась с мошенником, то обратилась в полицию.