Вт, 3.12.2019
Ратас привел в правительство тех, кто произносит полные ненависти речи, и теперь жалуется, что наше общественное пространство наполнено ненавистью и оскорблениями. Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Знакомство в интернете оставило 66-летнюю жительницу Таллинна без 50 000 евро
2

Знакомство в интернете оставило 66-летнюю жительницу Таллинна без 50 000 евро

Сайт знакомств. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Пожилая жительница Пыхья-Таллинна познакомилась в интернете с мужчиной, который выманил у нее почти 50 000 евро.

Согласно поданному в полицию заявлению, 66-летняя женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который с мая этого года выманил у нее 49 650 евро, передает Rus.ERR.

Знакомство с целью создания серьезных отношений началось с переписки, в ходе которой неизвестный избранник стал просить у женщины деньги, обещая, в том числе, покупать ей на них подарки: поначалу доверчивая таллиннка не почувствовала подвоха, а когда поняла, что связалась с мошенником, то обратилась в полицию.

На основании заявления 2 декабря полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество». Информации о том, из какой страны мог быть мошенник, у правоохранителей пока нет.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ