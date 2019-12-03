Картина дня: рейтинг PISA, предупреждение убитого российского банкира и подорожание билетов в Таллинне

Предупреждение убитого российского банкира привлекло внимание к отмыванию денег в SEB

По словам исполнительного директора банка SEB Йохана Торгеби, сделки нерезидентов банк взял на контроль в 2006 году, когда вице-президент российского Центробанка Андрей Козлов объяснил в Эстонии, что страны Балтии используются для отмывания денег. Читать далее...

Нити из эстонской фирмы тянутся в международную мошенническую сеть

Паевое товарищество, принадлежащее венграм, якобы предлагает иностранцам инвестиционные возможности, однако вернуть свои деньги невозможно. А эстонские официальные власти закрыть предприятие не в состоянии. Читать далеее...

Знакомство в интернете оставило 66-летнюю жительницу Таллинна без 50 000 евро

Пожилая жительница Пыхья-Таллинна познакомилась в интернете с мужчиной, который выманил у нее почти 50 000 евро. Читать далее...

Рейтинг PISA: эстонские школы снова лучшие, русские - выше среднего

Согласно опубликованному сегодня международного исследования учебных навыков ОЭСР PISA 2018, навыки учащихся эстонских основных школ абсолютно лучшие в Европе. Причем во всех трех исследованных сферах – математике, чтении и естественных науках. Читать далее...

Внезапно: Таллинн повышает цены на билеты в общественном транспорте

Таллиннская горуправа представила горсобранию проект постановления, согласно которому с нового года вырастут цены на билеты в Таллиннском общественном транспорте для людей, не зарегистрированных в качестве жителей Таллинна. На остров Аэгна в дальнейшем бесплатно смогут добираться только жители острова. Читать далее...

Из-за скандала с увольнением директора школы старейшина волости подала в отставку

Старейшина волости Виймси Лайне Рандъярв выступила с открытым заявлением. Читать далее...

Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне подал прошение об отставке президенту страны Саули Ниинистё. Тот отставку принял. Читать далее...

Изъятые из II пенсионной ступени деньги будут доступны для судебных исполнителей

Вчера министр финансов Мартин Хельме подтвердил, что если по итогам реформы человек решит изъять из второй пенсионной ступени деньги, то они не будут неприкосновенными для судебного исполнителя или кредиторов. Читать далее...

Перед саммитом НАТО Луйк высказался об угрозе со стороны России

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается саммит НАТО, приуроченный к 70-летию этого военного альянса, а за день до саммита министр обороны Эстонии Юри Луйк высказался об угрозе со стороны России. Читать далее...

Жители Эстонии жаждут... повышения налогов