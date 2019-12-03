Это страшное слово – кадастр

«Сделанные к сегодняшнему дню картографические изменения данных об угодьях будут автоматически включены в состав кадастровых единиц в конце года. По желанию собственника поправки можно внести в кадастр заранее, чтобы предоставить в органы самоуправления скорректированные данные для перерасчета сумм земельного налога за этот год. Мы просим собственников земли связаться с Земельным департаментом для уточнения их проблем и пожеланий», - призывает Кармен Кауквер.

А что с налогом?

Вот тут мы подошли к еще одной, достаточно больной в нашем обществе теме: земельному налогу и налогооблагаемой стоимости недвижимости. На сайте Земельного департамента относительно каждой кадастровой единицы составлены таблицы, содержащие площади всех входящих в данный земельный участок угодий, а под ними итог: maksustamishind – и сумма в евро. Это и есть налогооблагаемая стоимость недвижимости. Заметьте, не рыночная стоимость, а так называемая кадастровая, которая во много раз меньше. Сумму налога рассчитывает налоговый отдел каждого самоуправления, исходя из присвоенных ему коэффициентов.

Как связан налог на землю с нововведениями в Земельном департаменте? Отвечает Сийри Сутре, руководитель отдела по связи с общественностью Министерства финансов: «Земельный департамент в настоящее время производит очередную оценку земельных участков. Когда это будет закончено, зависит от решения правительства, но произойдет это не ранее 2021 года. Затем пройдет еще пара лет, пока результаты оценки не станут основанием для начисления земельного налога. Это не означает, что земельный налог будет повышен автоматически. Параллельно Министерство финансов анализирует влияние результатов оценки земли на земельный налог и разрабатывает меры и решения, позволяющие удерживать повышение земельного налога в разумных пределах. Пугающие людей разговоры о шестикратном увеличении земельного налога беспочвенны».