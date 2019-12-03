За год число жителей Таллинна существенно увеличилось

По данным Регистра народонаселения, в Таллинне по состоянию на 1 декабря живет 443 912 человек, что на 371 превышает число зарегистрированных таллинцев в прошлом месяце. С начала года население города увеличилось на 3993 человека.
По данным регистра, в начале этого года в Таллинне было 453 033 жителей, но за день, ко 2 января, их число сократилось на 13 114 человек, поскольку из регистра были исключены те, чье место жительства указывалось неточно - адрес состоял лишь из названия местного самоуправления или городского района.
Для восстановления статуса жителя Таллинна и получения права на городские льготы, нужно зарегистрировать свое место жительства, что можно сделать за несколько минут на портале eesti.ee или с помощью работника регистра в районной управе.