Отчет Ветеринарно-пищевого департамента: заводы M.V. Wool кишат листерией

Первая проверка на заводе ​M.V. Wool​ в волости Харку была проведена 18 марта: из проб на листерию, которые были взяты с поверхностей, в производственной среде и из продукции, положительными оказались пробы с нарезальной машины и радужной форели холодного копчения (штамм бактерии - ST1247)​.

После этого на заводе в Харку пробы на листерию оказывались положительными 18 раз, в том числе 11 раз - в продукции, а на заводе в Вихтерпалу - восемь раз (в том числе в ящике для копченой рыбы после проведенной на производстве дезинфекции).

Департамент трижды обращал внимание на то, что на заводе в Вихтерпалу происходит перекрестное заражение, восемь предписаний было составлено в отношении завода в Харку, где M.V. Wool обязали изъять из розничной торговли различные продукты, не соответствовавшие требованиям.

Департамент требует закрытия заводов M.V. Wool, поскольку действия предприятия до настоящего момента оказались недостаточными для уничтожения опасной бактерии: положительные пробы были получены и после проведенной на заводах в Харку и Вихтерпалу дезинфекции.