Отчет Ветеринарно-пищевого департамента: заводы M.V. Wool кишат листерией

Ветеринарно-пищевой департамент принял меры в отношении рыбоперерабатывающих заводов M.V. Wool после получения в марте 2019 года экспресс-сообщения от европейских надзорных органов об обнаруженной в пяти странах бактерии листерия, которая привела к 15 вспышкам заболевания. Речь шла о штамме ST1247, который обнаружили на производстве и в продукции M.V. Wool в общей сложности 35 раз и который может быть связан только с данным производителем, сообщает Rus.ERR со ссылкой на предписание Ветеринарно-пищевого департамента о закрытии производств M.V. Wool.
Первая проверка на заводе M.V. Wool в волости Харку была проведена 18 марта: из проб на листерию, которые были взяты с поверхностей, в производственной среде и из продукции, положительными оказались пробы с нарезальной машины и радужной форели холодного копчения (штамм бактерии - ST1247).
После этого на заводе в Харку пробы на листерию оказывались положительными 18 раз, в том числе 11 раз - в продукции, а на заводе в Вихтерпалу - восемь раз (в том числе в ящике для копченой рыбы после проведенной на производстве дезинфекции).
Департамент трижды обращал внимание на то, что на заводе в Вихтерпалу происходит перекрестное заражение, восемь предписаний было составлено в отношении завода в Харку, где M.V. Wool обязали изъять из розничной торговли различные продукты, не соответствовавшие требованиям.
Департамент требует закрытия заводов M.V. Wool, поскольку действия предприятия до настоящего момента оказались недостаточными для уничтожения опасной бактерии: положительные пробы были получены и после проведенной на заводах в Харку и Вихтерпалу дезинфекции.
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